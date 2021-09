Laeticia Hallyday et Jalil Lespert en couple : Quelle relation les enfants des deux célébrités entretiennent-ils ? Tour d’horizon !

C’est la fin des vacances et bientôt la rentrée des classes. Comme tous les enfants du monde, ceux de Jalil Lespert et de Laeticia Hallyday reprennent le chemin de l’école. Pour le compte de cette nouvelle année, les enfants des deux célébrités iront tous dans le même établissement. Doit-on en déduire que les relations entre les enfants du couple sont au beau fixe ? Un zoom sur la question.

C’est la rentrée, les enfants de Jalil et Laeticia à l’école

Les vacances sont définitivement terminées, et avec elles les moments festifs, le repos, les distractions, la paresse, etc. Il est grand temps désormais de retrouver les camarades du lycée. Pour les enfants de Jalil Lespert et de Laeticia Hallyday, c’est aussi le moment de se faire de nouveaux amis.

Les amoureux sont des parents très intéressés par l’avenir de leurs trois enfants. Ils ont alors décidé d’être à leurs côtés dès le premier jour. Les enfants du Taulier, Jade et Joy puis le fils de Jalil, Aliosha, ont amorcé leur rentrée à Los Angeles. À cette occasion, les jeunes ont été accompagnés jusque dans l’enceinte de l’établissement par leurs parents.

Une rentrée dans la joie et la bonne ambiance

Laeticia Hallyday n’a pas manqué d’immortaliser ce moment très particulier. Sur sa page Facebook, la mère de famille a publié une photo. On peut y voir le bonheur et la joie qu’il y avait sur les visages des uns et des autres. Ils étaient tous les 5 avec les parents en partance pour l’établissement où ils sont inscrits. Il s’agit d’un lycée français de Los Angeles.

Pour le compagnon de Laeticia, c’est un triomphe. En effet, le célèbre acteur avait déjà exprimé ce désir depuis un moment. Celui de pouvoir réunir ses trois enfants avec les deux enfants de sa chérie dans un même établissement scolaire. Il s’agit notamment de Aliosha, Kahina et Gena pour Jalil, puis de Jade et Joy pour Laeticia.

Cette belle entente entre les 5 enfants a débuté pendant les dernières vacances. C’était en effet sous le soleil de Saint-Barthélemy que les enfants Lespert et ceux Hallyday ont passé d’excellents moments.

La rentrée pour les enfants des deux clans semble donc débuter sous de beaux cieux. Toutefois, certaines interrogations restent jusque-là sans réponse. En effet, on ne saurait dire si comme ses frères et sœurs, Gena Lespert de même intégrera le lycée français. Il en va de même pour Kahina, la fille que Jalil a eue avec Sonia Rolland. Rien n’est donc certain, du moins pour le moment.

La famille de Laeticia Hallyday et Jalil Lespert de plus en plus unie

Au fur et à mesure que les mois passent, la relation entre Jalil et Laeticia devient de plus en plus sérieuse. Les amoureux ont même acquis une villa à Los Angeles où ils comptent s’installer avec leurs enfants Jade, Joy et Aliosha. C’est la première que ces enfants passeront ensemble l’année scolaire.

Il faut dire que lentement mais sûrement, le célèbre réalisateur et la veuve blonde construisent une vie de famille stable.