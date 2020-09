La reine d’Angleterre à Balmoral : contrairement à ses habitudes, elle sort de sa réserve !

La reine d’Angleterre est une femme de traditions et ce n’est pas en fêtant ses 94 printemps que cela va changer. En effet, la reine voue une affection toute particulière au château de Balmoral où elle passe toutes ses vacances d’été. Ainsi elle a mis fin à son confinement ce mardi 4 août pour se rendre dans sa demeure favorite. C’est en fin d’après-midi qu’elle est arrivée en Ecosse, accompagnée de son époux, le prince Philippe, pour y passer ses vacances après un début d’année chargée.

Un début d’année chargé

Entre la crise du coronavirus et le Megxit, la souveraine n’a guère été épargnée. De plus, son fils aîné, le prince Charles a été atteint par le virus. Heureusement que le prince de Galles s’en est sorti et que Sa Majesté a pu compter sur son petit-fils, le prince William, qui a géré la situation avec brio. Nul doute que le mari de Kate Middleton a l’étoffe d’un roi. Il l’a démontré pendant cette période troublée où sa grand-mère a du se confiner et son père se reposer.

La résidence d’été de la reine

En général c’est durant la seconde quinzaine de juillet qu’Elisabeth II part dans sa demeure écossaise. Cette année-ci, actualité oblige, la reine n’a été en mesure de rejoindre ses chers Highlands que début août. La souveraine qui adore sa résidence d’été, tout comme la reine Victoria, y passait déjà toutes ses vacances dès sa plus tendre enfance. Tous les matins, Sa Majesté se promène à cheval sur son domaine. Elle chasse également et est loin d’être un mauvais chasseur. Elle ne dédaigne pas non plus pêcher le saumon, pêche à laquelle sa propre mère, la Queen Mum l’avait initiée. Bref Son Altesse vit une vie simple, avec sa famille et ses chiens. D’ailleurs les photos qui filtrent de ses vacances la montrent toujours très souriante, loin de cet aspect austère qu’elle peut avoir dans son palais londonien.

Des vacances rythmées de barbecues

A midi la famille royale a pour habitude de se réunir autour d’un barbecue devant une des cabanes du domaine et c’est le prince Philippe lui-même qui s’occupe de faire griller viande et saucisses. Il doit au moins cela à sa royale épouse, dès lors que cette dernière se charge toujours de faire la vaisselle. Ainsi la souveraine s’offre sans doute une petite incursion dans la période où elle n’était qu’une princesse insouciante, et où elle n’avait pas la charge d’un royaume. Par contre, le soir : dîner solennel, protocole oblige.

L’actualité la contraint à sortir de sa réserve

C’est avec effarement que la reine en arrivant dans son havre de paix, a appris ce qui venait juste d’advenir au Liban. Alors que la monarque ne sort jamais ou très très rarement de sa réserve, elle a décidé de suite d’intervenir.

Par un communiqué signé de sa main, ce qui est fort rare, et publié en premier sur twitter, la souveraine anglaise s’est associée, ainsi que son époux, à la douleur du peuple libanais et l’a assuré de son plus grand soutien. Face à l’ampleur du désastre, Elisabeth a laissé parler son coeur. La réaction du prince de Galles, futur roi, n’a pas tardé. Protocole oblige, sa mère étant aussi du point de vue de la tradition et des règles en vigueur dans la monarchie, sa reine, elle a préséance sur lui. C’est donc après sa souveraine qu’il a publié, avec son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles, un communiqué de soutien et de condoléances à la nation libanaise. Au vu de la situation actuelle dans le monde, la titulaire du trône doit très certainement se demander si elle va enfin pouvoir profiter de ses vacances et être tranquille.