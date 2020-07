La police portugaise ouvre une enquête contre le fils de Cristiano Ronaldo, âgé de dix ans

Le championnat italien a repris, ce qui permet à Cristiano Ronaldo de reprendre son métier de footballeur, lui qui est revenu du confinement encore plus en forme physiquement (d’après les médecins de la Juventus de Turin, abasourdis par ses compétences). Cependant, cela ne veut pas dire qu’il ne s’octroie pas quelques jours de repos avec sa famille. Problème, la récente activité de son fils risque de lui coûter une petite somme : celui-ci a été filmé par sa tante (qui a posté la vidéo sur les réseaux sociaux) seul à bord d’un jet-ski, alors qu’il n’a que dix ans.

Seul un adulte licencié peut conduire seul un jet-ki !

La vidéo a beau avoir été supprimée, la police en a entendu parler et c’est officiel : une enquête a été ouverte à l’encontre de Cristiano Jr. Le garçon se trouve pour les vacances à Madère et semble prendre du bon temps. Elma, sa tante, a souhaité montrer à ses abonnés Instagram (elle en compte tout de même 405 000) les vacances qu’elle pense avec son neveu. Nous avons ainsi droit à un florilège de photos les montrant dans des lieux paradisiaques.

Mais une des photos, supprimées depuis, a plus faire parler que les autres : on y voyait Cristiano Jr. conduire seul un jet-ski, alors que seul un adulte (détenteur d’une licence) a le droit de monter seul sur l’appareil.

Cristiano Jr risque une amende !

Guerreiro Cardoso, le chef de la police maritime de l’île de Madère a confirmé qu’une enquête avait été ouverte. Actuellement en cours, l’enquête a pour but de savoir « si une amende doit être payée » ou non, en sachant que le jeune garçon n’a pas la licence obligatoire pour conduire un jet-ski.

L’amende ne risque pas de faire peur à Cristiano Ronaldo. En effet, son fils risque entre 300 et 2500 euros. Pas de quoi effrayer le joueur, premier footballeur a être milliardaire !

Elma pourra en revanche s’en vouloir, car la polémique vient de la publication de sa photo sur les réseaux sociaux. Le joueur n’a en tout cas pas réagit, attendant certainement que l’enquête se termine. On l’image cependant mal prendre la parole publiquement pour une si petite histoire. Mais comme il soigne son image publique, il ne serait cependant pas étonnant de le voir réagir ou de voir son fils s’excuser publiquement pour mettre fin au petit scandale.

Ronaldo : milliardaire grâce à Instagram ?

Cristiano Ronaldo est devenu le premier footballeur milliardaire de l’histoire. Il faut dire que le joueur sait comment faire fructifier son patrimoine, choisi les bons partenariat et est aujourd’hui une véritable star sur les réseaux sociaux. Il est sans doute le premier sportif à avoir compris l’importance d’Instagram aujourd’hui.

Preuve de son succès, il est la personnalité la plus suivie au monde sur le réseau social, et de loin : Il totalise plus de 230 millions de followers. Il a battu il y a quelques années l’ancienne détentrice du record, Selena Gomez, considérée à l’époque comme la reine d’Instagram. Par comparaison, elle affiche aujourd’hui 183 millions de fans.

Et Cristiano Ronaldo a vu juste en misant sur Instagram étant la source de revenu que cela lui apporte chaque année. Pour chaque post sponsorisé, le footballeur gagne près d’un million de dollars. Une incroyable somme qui ne fait pas cependant de lui la personnalité la mieux payée : cette place revient à l’acteur The Rock, également massivement suivi sur le réseau social.

Cristiano Jr future star du football comme son père ?

Cette petite mésaventure n’empêchera certainement pas à Cristiano Jr de voir le bel avenir que lui a tracé son père se réaliser. Le garçon évolue en effet avec les jeunes de la Juventus de Turin et a déjà des stats impressionnantes compte tenu de son âge.

Son père doit certainement lui apprendre à être rigoureux et travailleur, tout comme lui qui ne s’octroie que très peu de jours off. Durant le confinement, il n’a pas arrêté de s’entraîner et de s’exercer, pour revenir plus en forme que jamais. Et il l’a prouvé : il espère être le footballeur a avoir marqué le plus de buts durant cette saison en Italie et il est probable que cette volonté se réalise.