La France a un incroyable talent : l’énorme somme que la production a perdu à cause du coronavirus

Après le confinement, la vie a peu à peu retrouvé son cours normal. Mais le coronavirus n’a pas disparu. Bien au contraire. Durant l’été, les cas ont augmenté, et bien que le nombre de patients hospitalisés n’augmentent pas de manière drastique, cela montre cependant que le virus est encore activement présent sur le territoire français. Les chaînes de télévision étaient bien décidées à reprendre les tournages, tout en respectant les règles sanitaires mises en place par le gouvernement. C’est ce qu’a fait M6 avec notamment La France a un Incroyable Talent.

Mais malgré les précautions de l’équipe, un membre du jury a été testé positif au coronavirus, de quoi mettre un stop immédiat à la production, et un mettre de nombreux employés au chômage partiel. Et le coût a été très salé comme on vous le révèle dans cet article !

Eric Antoine testé positif au coronavirus

Lorsque l’annonce a été faite, nous ignorions qui avait été touché par le coronavirus. Mais Eric Antoine a lui-même fait la révélation, comme le rapporte Le Parisien. Fidèle à sa réputation, c’est tout en humour qu’il a décidé d’annoncer la nouvelle : « Il y en a un de nous qui a eu le Covid. Je n’ai pas le droit de le dire, mais c’est … moi! Mais rassurez-vous, j’étais asymptomatique. J’ai juste fait caca mou ».

Les membres du jury ont appris la nouvelle au dernier moment. La nouvelle présentatrice de l’émission culte, Karine Le Marchand a clarifié les circonstances dans lesquelles ils ont tous appris la nouvelle « Il y a trois semaines, nous sommes arrivés et nous avons fait un test deux jours avant. Le Jour J, le public était dans la salle, j’étais prête à entrer (…) et là on nous dit : il y a un cas parmi l’équipe, on arrête« .

Asymptomatique ou pas, le magicien préféré des français n’en restait pas moins touché par le virus et représentait un danger possible pour les autres membres de l’équipe.

La sécurité avant tout

La production n’a pas lésiné sur les moyens et la sécurité de tous, notamment du public, était le maître mot ! Un dispositif particulièrement strict avait donc logiquement été mis en place : « On va tester entre 200 et 250 personnes avant mardi. On a ouvert un bureau de tests pour toutes nos équipes techniques. On a embauché un référent Covid au sein du programme, chargé de veiller au respect de toutes les règles sanitaires. On a un médecin d’astreinte, qui prescrit les tests. On va bien au-delà de ce que le protocole publié le 25 juin dernier recommande » expliquait Laurent Julien, directeur général des productions de FremantleMedia.

Le dispositif aura eu le mérite d’être efficace et d’éviter de nombreuses contaminations puisque le tournage a été immédiatement interrompu. Et cela a coûté énormément d’argent à la production, comme on vous le révèle ci-dessous.

L’arrêt du tournage a coûté 2 millions d’euros à la production

La France a un Incroyable Talent est l’un des plus gros shows télévisés actuellement. Et il coûte évidemment beaucoup d’argent. La production embauche énormément de personnes, de techniciens. Eric Antoine a continué ses révélations au Parisien qui a pu assister à la reprise du tournage: «Vous saviez que j’ai eu le Covid le plus cher de France ? Sérieusement, j’ai mis 300 personnes au chômage a-t-il déclaré. Et rien que pour un car régie, la facture est de 50 000 euros par jour. Au total, ça a coûté 2 millions d’euros à la production. »

Eric Antoine en rigole, même si on pense que c’est plus un rire jaune du côté de la production qui se serait bien passée d’une telle perte. On espère que les audiences de l’émission seront suffisamment élevées, même si rien n’est moins sûr. Depuis la première saison, suivie en moyenne par 5 millions de téléspectateurs, jamais l’émission n’a réussi à faire mieux. Mais M6 se contente fort bien des 3,3 millions de téléspectateurs moyens présents pour la saison 14. En espérant que la saison 15 parviendra à se hisser à ce même niveau et ne rivalisera pas avec la saison 12, la plus décevante, avec à peine 2,4 millions de téléspectateurs.