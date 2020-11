La France a un incroyable talent : l’émission est-elle truquée ? Gille Verdez balance…et dit une bêtise !

Comme chaque année depuis quinze ans, l’émission La France a un Incroyable Talent est revenue sur M6. Malgré l’épidémie de coronavirus, le tournage a pu se faire sans (presque aucune) encombre et ils ont été de nombreux à tenter leur chance devant le jury (le magicien Eric Antoine, les chanteuses Marianne James et Hélène Ségara, et l’humoriste Sugar Sammy). Chaque talent espère remporter les 100 000 euros promis au vainqueur. Nous avons d’ailleurs eu droit, lors du premier épisode diffusé mardi 20 octobre, au premier Golden Buzzer de la saison, donné par Marianne James à une compagnie de danser qui a rendu un vibrant hommage au mouvement Black Lives Matter.

Les chroniqueurs de TPMP critiquent le retour de l’émission

Les fans de Touche pas à mon poste savent que les chroniqueurs ne sont pas fans du programme culte de M6. Ils ont cependant reconnu que ce retour à l’antenne était un succès, puisque 3.6 millions de personnes se sont donnés rendez-vous devant leur télévision. C’est 300.000 de plus que l’année dernière, et cela prouve l’intérêt que portent les téléspectateurs pour le spectaculaire show de M6. Ou alors est-ce la présence à l’animation de Karine Le Marchand ? L’animatrice de L’amour est dans le pré remplace en effet David Ginola, devenu trop cher pour la production, surtout en ces temps de coronavirus.

L’animation de Karine Le Marchand n’a pas plu aux chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Kelly Vedovelli ira jusqu’à la traiter d’hypocrite, tandis que Gille Verdez expliquera qu’elle ne voulait pas faire l’émission et que cela se ressent à l’antenne. Les habituelles critiques envers l’émission ont fait leur retour dans l’émission présentée par Cyril Hanouna. Les chroniqueurs reprochent souvent au programme de ne pas présenter des talents spectaculaires, et que bon nombre d’entre eux sont étrangers. Mais Gille Verdez est allé plus loin, puisqu’il a indiqué que La France a un Incroyable Talent était une émission truquée.

L’émission est-elle truquée ? L’argumentation bancale de Gille Verdez

Le chroniqueur et journaliste n’a pas mâché ses mots, commençant par dire qu’il était énervé par l’émission car tout y est faux. « Les jurés ont une oreillette. Et avant chaque numéro, on leur dit ‘ça va être exceptionnel », on les influence, on leur dit en gros ‘Votez oui’« . Ses propos n’ont pas choqué Cyril Hanouna, qui explique que ce n’est pas du tout surprenant et qu’après tout, c’est de la télévision. Kelly Vedovelli au contraire s’est montrée très choquée par les révélations de Gilles Verdez. Ces dernières restent cependant sans preuve, et seule la parole du chroniqueur ne doit être prise en compte. La production n’a pas répondu à cette attaque, pas plus que les membres du jury qui ont été visés.

Mais là où Gille Verdez se trompe, c’est lorsqu’il explique que c’est également truqué car l’émission présente un numéro qui a déjà été présenté ailleurs. Il faisait référence au numéro impressionnant et magnifique de poésie d’une femme qui a émerveillé le jury avec une construction faite d’équilibres grâce à une plume. « Ce numéro il a été présenté en Italie (…) Ce numéro qu’on nous présente comme original, une autre artiste l’a fait en 2013 dans un autre concours ».

Or, il s’agit d’une bêtise car jamais l’émission n’a présenté le numéro comme étant original. L’artiste elle-même explique qu’ils sont sept dans le monde à pouvoir le réaliser, et rien n’empêche les participants d’avoir déjà fait des spectacles professionnels par le passé. La France a un Incroyable Talent est ouverte aux amateurs comme aux professionnels, cela n’est donc aucunement étonnant de voir des artistes qui performent à travers le monde tenter leur chance dans le programme de M6.

L’argumentation de Gille Verdez est donc bancale. Mais s’il dit vrai, il lui sera très certainement demandé à l’avenir de prouver ses propos, car il ne peut pas simplement expliquer qu’une émission est truquée sans développer, et surtout prouver qu’il dit la vérité. En attendant, nous ne pouvons penser qu’il ne s’agit que d’une hypothèse, qu’il a fait passer pour une vérité absolue pendant l’émission.