La France a un Incroyable Talent – La Bataille du Jury : découvrez le grand gagnant de la finale

Lorsqu’une émission de télévision fonctionne, il est souvent intéressant de la décliner sous d’autres formes. Prenons Koh-Lanta, par exemple. Depuis vingt ans, le programme fait les beaux jours de TF1 et le récent succès de la dernière édition confirme une fois de plus le statut de leader sur les audiences de l’émission. Depuis quelques années, le jeu d’aventures se décline en « spin-off » lors de quelques saisons événements marquant le retour d’anciens candidats emblématiques. Ces éditions déclinées font le bonheur des fans et une autre chaîne l’a bien compris. Cette chaîne, c’est M6 qui a élaboré un « spin-off » de son célèbre concours La France a un incroyable talent, intitulé La Bataille du Jury. Comme son nom l’indique, les jurés, désormais adversaires et non plus partenaires, s’affrontent pour faire gagner l’un de leurs poulains.

Une finale inattendue

C’est donc en ce jour de fête nationale que s’est déroulée le dénouement de cette première édition de La Bataille du Jury. À l’issue des précédents épisodes de la saison, douze candidats ont réussi à se hisser jusqu’en finale. Au total, ce sont six duels qui se sont joués, opposant les membres des différentes équipes des jurés. L’objectif ? Battre son adversaire dans une battle sans merci pour accéder au Top 6. Parmi ceux qui ont réussi à se qualifier pour la toute dernière étape de la compétition, on a donc retrouvé l’acrobate Rémi Martin, le duo de gymnastes MainTenanT, le chanteur Thomas Boissy, les danseurs Dakota et Nadia, le motard Kenny Thomas et les magiciens Les French Twins.

Et c’est finalement Kenny Thomas, candidat de l’équipe de Hélène Ségara, qui a remporté la compétition et le chèque de 100 000 euros. Une belle mais néanmoins inattendue victoire pour le motard, qui était opposé dans sa battle à Jean-Baptiste Guégan, le fameux sosie vocal de Johnny Hallyday.

Des internautes déchaînés

À peine Kenny Thomas était-il sacré grand vainqueur de La Bataille du Jury que de nombreux internautes s’étaient saisis de leur téléphone pour exprimer le fond de leurs pensées. Et ce ne fut pas tant pour féliciter le motard mais plus pour critiquer ouvertement son adversaire Jean-Baptiste Guégan, qui a été pour l’occasion complètement rhabillé pour l’hiver. « Allez Johnny Lidl, on rentre à la maison ! », « Comme quoi quand les téléspectateurs ne votent pas, ça change tout et on récompense le vrai talent », « Tellement heureuse que le sous-Johnny soit éliminé », « Ahaha à la trappe le Johnny de pacotille ! » : autant de messages qui n’ont certainement pas dû faire plaisir au protégé d’Éric Antoine.

Malgré les critiques, Jean-Baptiste Guégan fourmille de projets. Récemment, il confiait à nos confrères de 50 Minutes Inside qu’il travaillait sur un deuxième album plus personnel. Pour l’occasion, il s’est entouré de la complicité d’artistes tels que Slimane et Didier Barbelivien. Doit-on s’attendre à de nouvelles prouesses vocales rappelant le timbre de Johnny Hallyday ? Au contraire, s’éloigner de l’empreinte du Taulier est le challenge que souhaite relever le Breton : « Maintenant on passe vraiment sur autre chose, c’est-à-dire Jean-Baptiste Guégan, avec la patte de Jean-Baptiste Guégan ». Un challenge de taille que le chanteur n’a pas peur de relever.