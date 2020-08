La famille royale du Danemark soulagée. Découvrez pourquoi !

Après avoir passé de nombreuses journées dans le doute et dans l’angoisse, la reine Margrethe II du Danemark ainsi que l’ensemble de la famille royale sont enfin soulagés. Le palais vient en effet de communiquer autour du prince Joachim, second et dernier fils de la reine qui avait fait un malaise fin juillet dans la propriété que possède la couronne du coté de Cahors. Selon le porte-parole de la reine, le prince Joachim serait rentré chez lui.

Un malaise fin juillet

Fin juillet, alors que le prince Joachim séjournait au château de Cayx, un domaine viticole dans le sud-ouest de la France, qui appartient depuis près de 50 ans à la royauté danoise, le prince avait fait un malaise et avait été transporté à l’hôpital le plus proche. Mais au vu de l’état de santé de l’altesse royale, les médecins avaient préféré passer la main. C’est ainsi que le fils cadet de la reine a été évacué sur l’hôpital de Toulouse, bien plus équipé que celui de Cahors. C’est en ambulance que le prince avait été transporté au CHU de Toulouse. Lors de son arrivée aux urgences, son altesse royale avait immédiatement été conduite au bloc opératoire et opérée dans la foulée. En effet, les médecins avaient diagnostiqué un AVC, et un caillot de sang s’était formé dans le cerveau du danois. Cette intervention des plus délicates avait été réalisée avec succès mais le palais avait tardé à donner de ses nouvelles.

Un communiqué énigmatique du palais

Alors que le prince était hospitalisé, les sujets danois n’avaient que peu de nouvelles. En effet, le palais avait totalement verrouillé la communication autour du second fils de la souveraine. Pire, un communiqué énigmatique voire sibyllin du palais avait suscité l’inquiétude du peuple danois. Le porte-parole du palais s’était contenté d’indiquer que son altesse royale allait le mieux possible au vu des circonstances et qu’elle se reposait. Les termes choisis avaient laissé envisager le pire. En effet, le seul commentaire du palais à ce communiqué était que la reine souhaitait que ses sujets respectent l’intimité de la famille royale durant cette période difficile. Il n’en avait pas fallu davantage pour que le pays et les journaux se perdent en conjectures et en rumeurs sur l’état de santé réel du jeune quinquagénaire. Bien entendu le corps médical y est allé de ses commentaires lorsque la presse a dévoilé que ce n’était pas en hélicoptère que le prince avait été transporté au CHU mais en ambulance, par voie terrestre.

Suivi d’une bonne nouvelle

Finalement le peuple danois a de quoi se réjouir de concert avec la famille royale. Selon les plus récents communiqués du palais, le prince Joachim est sorti d’affaire. En effet, le fils cadet de la reine a pu quitter l’hôpital pour se rendre directement chez lui, dans le château de Cayx où le prince passait des vacances lorsqu’il a été foudroyé par un AVC. Cette nouvelle est d’autant plus positive qu’elle signifie que son altesse n’a pas besoin de séjourner dans un centre de rééducation. En d’autres termes, le prince Joachim ne semble pas avoir de séquelles de son accident vasculaire cérébral. En effet, ce type de malaise peut laisser des séquelles profondes qui peuvent aller jusqu’à la paralysie voire la perte de la parole. Tel ne semble pas être le cas chez le fils cadet de la reine. Le Prince Joachim peut donc tranquillement continuer ses vacances. Bien entendu, il est en convalescence et le repos s’impose de lui-même avant de retourner à Paris, où le prince a élu domicile depuis quelques temps. En effet, le danois vit actuellement en France où il a suivi une formation militaire.