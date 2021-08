Kylie Jenner : à 24 ans, la jeune femme d’affaires attend un deuxième enfant dont le père serait son ex-compagnon !

Kylie Jenner, la benjamine de la famille Kardashian-Jenner a récemment fait parler d’elle suite à sa réconciliation avec son ex compagnon. Le couple a traversé de nombreux déboires dès leurs débuts ensemble, et ont fini par se séparer après la naissance de leur premier enfant. Toutefois, il semblerait qu’ils aient à nouveau décidé de se donner une chance, car d’après les rumeurs, Kylie serait enceinte de son deuxième enfant.

La grossesse de Kylie Jenner dévoilée très tôt par un membre de la famille

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylie 🤍 (@kyliejenner)

C’est Caitlyn Jenner qui nous révèle la grande nouvelle au sujet de sa fille Kylie. En effet, il y a quelques jours, lors de sa campagne, elle se rend dans une boutique de jouets pour rencontrer de potentiels électeurs. C’est à cette occasion qu’elle fait savoir qu’elle souhaite avoir 30 petits-enfants. Elle poursuit en disant qu’elle en a actuellement 18, et qu’un autre était déjà en route.

Était-ce une maladresse ou une annonce officielle ? Quoi qu’il en soit, cette déclaration a suffi pour que les fans du clan Kardashian-Jenner pensent aussitôt à Kylie. Cela n’a rien de surprenant quand on sait que la jeune femme vient tout juste de se remettre en couple avec Travis Scott, son ex-compagnon.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Il faut noter que lors de son 24ème anniversaire organisé en grande pompe, les fans de Kylie avaient déjà des soupçons à ce sujet. Il faut croire que là encore ils avaient vu juste, car la petite dernière de la famille Jenner est bel et bien enceinte. TMZ l’a confirmé il y a quelques heures, il n’y a donc plus de doute à avoir.

Le couple Kylie et Travis serait-il de nouveau prêt à franchir une étape ?

La première grossesse de Kylie Jenner s’est déroulée dans la plus grande discrétion. Elle avait réussi à garder le secret jusqu’au moment de l’accouchement, et a annoncé elle-même la naissance de sa fille. Malheureusement, son couple n’a pas fait long feu, car quelques mois plus tard Kylie et Travis devaient partager la garde de la petite Stormi. Aujourd’hui âgée de 3 ans, elle assiste à une réconciliation entre ses parents et aura le plaisir de voir naître sa petite sœur ou son petit frère.

Il semble donc que le couple soit de nouveau prêt à se donner une vraie chance de reconstruire leur famille. D’après TMZ, la jeune mère serait encore au tout début de sa grossesse, et le père pourrait bien être Travis Scott. Il faut espérer pour le couple que cette fois soit la bonne, et qu’ils puissent tous les deux officialiser les choses avec un prochain mariage.

En attendant, les fans commencent déjà à s’interroger sur le sexe du futur bébé. Il faudra faire preuve de patience pour en savoir plus à ce sujet, et aussi pour découvrir le prénom original que portera le nouveau-né.