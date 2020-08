Koh Lanta : Sam a fait un splendide cadeau à Denis Brogniart lors de la finale

Boostée par le confinement, la nouvelle saison de Koh Lanta a vu ses audiences augmenter et les français suivre avec passion les aventures de Claude, Naoil, Sam et les autres aventuriers. La production a du cependant se retrouver face à un casse tête : dans l’impossibilité d’assurer la finale en direct (comment faire venir tous les participants avec le confinement ?) les épisodes ont été scindés en deux.

Les téléspectateurs ont gagné plusieurs semaines de Koh Lanta, même si certains épisodes étaient plutôt frustrants pour eux car ils sentaient bien qu’ils n’avaient pas été prévu de la sorte.

Une finale sous haute tension

L’épisode final a ainsi débuté sur l’épreuve des poteaux avant de se poursuivre en direct avec tous les candidats, et l’annonce du gagnant. Inès, Claude et Naoil s’affrontaient sur cette dernière épreuve et c’est finalement Naoil qui a profité d’un déséquilibre de Claude qui a remporté l’épreuve.

Elle a choisi Inès pour l’accompagner en finale et a remporté la somme de 100.000 euros (enfin pas totalement, on vous l’explique ici) promise au vainqueur.

Sur Twitter, les internautes n’ont pas caché leur déception. Si Naoil est certainement la candidate la plus méritante parmi les nouveaux aventuriers (ceux qui étaient encore en course en tout cas), les internautes souhaitaient voir Claude, archi favoris, l’emporter. Pour sa troisième participation, Claude repart une nouvelle fois les mains vides.

Les candidats se retrouvent pour la finale

Denis Brogniart a accueilli sur son plateau tous les candidats de la saison, à l’exception de Benoit, présent en vidéoconférence car coincée à l’étranger. C’était un bonheur pour les internautes de tous les retrouver, bien plus en forme que durant le tournage de l’émission.

Naoil est d’ailleurs arrivée enceinte de plusieurs mois, une jolie surprise pour ceux qui ignoraient qu’elle attendait son premier enfant. C’est avec un bonheur non dissimulé que les internautes ont retrouvé Sam, qui affichait un joli sourire, visiblement heureux de retrouver ses coéquipiers.

Et c’est d’ailleurs de Sam dont nous allons vous parler puisque Denis Brogniart s’est confié à son sujet dans la presse.

Sam fait un beau cadeau à Denis Brogniart

Le présentateur a en effet expliqué que Sam est venu très discrètement le voir dans sa loge avec un cadeau bien dissimulé dans un sac. Il s’agissait d’une sculpture qu’il avait réalisé pour l’animateur. Le jeune candidat de 20 ans est en effet ébéniste et le bois n’a aucun secret pour lui (tout comme le tir à l’arc, l’orientation, la nage, l’équilibre…).

Denis Brogniart explique qu’il a directement compris que Sam souhaitait rester discret quant à ce cadeau et qu’il n’en a donc parlé à personne le soir de la finale. Mais il apparaît cependant très touché par cette attention et a avoué que cette sculpture aura une place de choix dans sa maison.

Celui qui présente Koh Lanta depuis presque vingt ans n’a pas caché son amour pour le casting de cette saison, qu’il considère comme l’une des trois plus belles de l’émission. Et c’est surement ça le secret de la réussite de cette saison – outre le confinement : son casting étoilé.

Koh Lanta : la réussite de l’émission vient du casting

L’idée de mêler de nouveaux aventuriers avec des anciens héros de l’émission touchait déjà au génie. Les téléspectateurs connaissaient en effet déjà Teheiura, Claude, Moussa, Jessica et Sara. Mais il faut donner crédit aux directeurs de casting pour les nouveaux aventuriers.

Tous, ou presque, ont eu droit à leur heure de gloire. Et si l’émission a été parasitée par des menaces et critiques sur les réseaux sociaux, cela démontre tristement la réussite de ce casting.

Ahmad le stratège a agacé les internautes pendant des semaines, avant d’être remplacé par Alexandra ou Régis, Sam a conquis le coeur du public, tout comme Teheiura ou Claude, la force de Naoil a surpris les internautes, tandis que les nombreux plans de Moussa et Inès qui bronzent les ont beaucoup fait rire – à tel point que des rumeurs d’une relation entre les deux ont très vite vu le jour.

Le casting a été concocté avec talent et cette saison doit beaucoup à ses candidats, plus qu’à ses rouages désormais connus de tous. Les revirements de situation qu’ils nous ont offert étaient dignes d’une série télévisée et il était compliqué de savoir qui tiendrait jusqu’au bout.

En espérant que la prochaine saison (déjà tournée) qui devrait arriver à l’automne (en remplacement de Danse avec les stars) aura le même niveau.