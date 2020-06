Koh Lanta l’île des héros : Claude, le grand gagnant de la saison 2020

Vous aurez certes celui qui sera élu lors de la finale dans quelques jours, mais si vous regardez l’intégralité de la saison et la réaction des internautes, c’est en réalité Claude qui a gagné cette édition 2020 de Koh Lanta l’île des héros. Il a su enchaîner les stratégies pour que les téléspectateurs soient enthousiasmés et il a même renversé le camp à sa faveur tout en gagnant les dernières épreuves les plus importantes. Claude est donc le candidat emblématique et il fait l’unanimité sur les réseaux sociaux.

Le Koh Lanta de Claude

Finalement, il aura clairement survolé cette édition et si certains ont eu des difficultés pour arriver à ce stade, ce n’est pas son cas. Que ce soit dans les épreuves ou sur le camp, il a montré qu’il était le maître de ce jeu et il n’est pas près de partir sans l’ultime poteau. Par conséquent, Claude a déjà tout gagné à savoir la notoriété, le respect de ses pairs que ce soit des anciens ou des nouveaux, l’enthousiasme des téléspectateurs. Il lui manque le dernier totem, celui remis lors de la finale qui se déroulera dans quelques jours dans une ambiance assez spéciale.

Que ce soit dans le jeu ou sur les réseaux sociaux, Claude est partout et son règne a commencé avec Ahmed .

. La photo qui a fait le tour des réseaux sociaux est celle où l’on peut voir le candidat avec les autres participants alors que le jeune Ahmed est seul.

Il a également pu se débarrasser de Régis ou encore montrer à Inès qu’il était le roi de Koh Lanta l’île des héros.

En 2010 et en 2012, il avait déjà marqué cette émission, mais celle de 2020 restera forcément dans les annales.

A ce rythme, il y a de grandes chances pour qu’il remporte la course d’orientation puisque ce ne sera pas la première fois qu’il se frottera à cette épreuve. Il a tout de même été finaliste à deux reprises et l’épreuve des poteaux ne devrait pas lui faire peur non plus. Le chemin semble donc dégagé jusqu’à la finale et si aucune mauvaise surprise n’est au rendez-vous, Claude pourrait gagner réellement cette nouvelle édition.

Claude est un vrai aventurier

Les téléspectateurs ont donc leur chouchou et il se nomme Claude. Le candidat se présentera aux portes de la finale vendredi prochain, mais il abordera cette épreuve avec un autre état d’esprit. Comme il a pu le dire au cours de l’émission, il est désormais père de famille et ce rôle a pu changer son mental et sa vision de la vie. De ce fait, si Claude était autrefois redoutable, il est désormais impossible à détrôner. Il est à l’aise dans toutes les épreuves et même face à Moussa, il montre qu’il est clairement le patron. Pour la finale de l’île des héros à Koh Lanta, les adeptes de l’émission diffusée tous les vendredis soirs à 21 heures sur TF1 ont déjà élu leur gagnant, il s’agit de Claude.

Les Français ont pu développer une vraie passion pour son sens de la manipulation qui est incroyable. Face à Jessica, Inès Loucif qui a renversé la toile avec quelques photos ou encore Régis, il a montré qu’il n’avait peur de rien et il connaît ses faiblesses et surtout ses points forts. Les pronostics sont déjà lancés, mais de nombreux passionnés de Koh Lanta misent clairement toutes leurs billes sur Claude.