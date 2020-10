Koh Lanta : les aveux d’une aventurière, elle a volé un objet pendant les tournages

Il y a quelques jours, Marie-France et Hadja ont eu l’occasion de quitter l’aventure et l’étau se resserre au niveau des candidats qui espèrent tous une place dans la dernière ligne droite. Les téléspectateurs sont aussi heureux de constater que Bertrand Kamal est toujours parmi les candidats puisqu’il fait partie de la réunification. En parallèle, l’une des candidates ne fait pas l’unanimité à savoir Alix.

Alix avoue avoir dérobé un objet à Koh Lanta

Après les déclarations de Brice concernant les coulisses de Koh Lanta, c’est au tour d’Alix de faire part de quelques informations. Parmi les candidats, certains ont pu briller et c’est le cas d’Alix qui a obtenu la place de capitaine, mais, désormais, ils sont tous réunis autour d’une même bannière et chacun joue pour sauver sa place dans la dernière ligne droite. La jeune femme de 28 ans passionne autant qu’elle agace sur les réseaux sociaux.

Hadja voulait se retrouver face à Alix lors de la réunion des ambassadeurs, mais c’est Loïc qui a pris sa place .

. La jeune femme éliminée a souhaité régler ses comptes avec Alix qui aurait été à l’origine de son départ.

Alix a toutefois voulu repartir avec un souvenir pour ne pas oublier sa participation à Koh Lanta.

En effet, vous savez à quel point le totem est primordial pour les candidats puisqu’ils peuvent ainsi remporter les jeux, des réconforts ou des sorties. La jeune femme a donc souhaité enlever quelques perles qu’il est possible de retrouver sur la petite statue, ce fut alors son petit souvenir de Koh Lanta.

Certains candidats ont eu une perle pour ne pas oublier Koh Lanta

Alix a enlevé les perles et elle aurait alors distribué ces dernières à certains candidats. Certes, ce n’est pas un vol extraordinaire et la production ne lui fera sans doute pas un procès pour quelques perles, mais Alix a décidé sur les réseaux sociaux d’avouer la vérité. Il ne faut pas oublier que la production n’a jamais eu vent de ce petit vol et les équipes n’ont pas constaté que des perles avaient disparu. Dans une vidéo, la candidate révèle que tous les effets personnels sont stockés dans son sac et il n’a pas été ouvert. Ce sera le cas lors de la grande finale puisqu’elle participera à ce rendez-vous auquel Bertrand Kamal tenait tant.

Il avait déclaré à Denis Brogniart qu’il ferait tout pour réussir à tenir jusqu’à la finale, mais malheureusement il a été emporté par le cancer il y a quelques semaines.