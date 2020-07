Koh Lanta : Pourquoi Claude est-il si proche d’une danseuse de Danse avec les Stars ?

Si Claude a littéralement marqué la dernière saison de Koh Lanta, il connait bien le monde télévisuel puisque c’était déjà sa troisième participation à l’aventure de TF1. Mais avec le confinement, les audiences du programme ont été boostées et les téléspectateurs se sont pris de passion pour l’émission.

Et surtout, ils ont fait de Claude leur grand favoris, espérant qu’il remporterait enfin la victoire qui lui a échappé deux fois auparavant.

Claude : grand gagnant de Koh Lanta ?

Pour la troisième fois consécutive, le héros de Koh Lanta est arrivé jusqu’à l’épreuve des poteaux. Mais contrairement à sa précédente participation, il n’a pas remporté cette épreuve – ce qui lui aurait permis d’exploser encore plus son record de victoires individuelles.

Le participant a été déséquilibré alors que seuls Naoil et lui tenaient encore le coup. Naoil a donc remporté l’épreuve, et a finalement choisi Inès pour l’accompagner en finale. Une décision qui a passablement agacé le candidat, mais ne vous en faites pas, tout va désormais bien entre eux puisque Claude était invité au mariage de la boxeuse professionnelle.

Et s’il n’a pas remporté cette nouvelle aventure, Claude peut se vanter d’avoir été durant toute l’émission le candidat favoris des internautes, contrairement à beaucoup d’autres qui ont souffert des critiques sur les réseaux sociaux. Des critiques qui prenaient parfois la forme de menace, notamment à l’encontre de Régis qui se confiait sur ce moment difficile à vivre pour lui.

Claude est proche de la danseuse Katrina Patchett

De par ses participations à Koh Lanta, Claude a pu rencontrer des personnalités du monde de la télévision. Outre Denis Brogniart évidemment, il a notamment rencontré récemment Cyril Hanouna, qui l’a invité pour participer à son émission A prendre ou à laisser. Les téléspectateurs étaient heureux de revoir à la télévision leur héros favoris.

Mais Claude est également proche d’autres personnalités, issues cette fois-ci de la même chaîne, TF1. En effet, il est très ami avec la danseuse Katrina Patchett, qui participe chaque année à l’émission Danse avec les stars (qui n’aura pas lieu en 2020 en raison de la COVID-19).

Sur son compte Instagram, on découvre en effet une photo datant de 2013 où il pose à côté de Katrina Patchett et Grégoie Lyonnet, grand gagnant de l’édition cette année-là avec sa partenaire Alizée. Mais comment Claude s’est-il retrouvé à côtoyer ces danseurs ?

Claude connait Katrina grâce à Valentin d’Hoor

Si le candidat de Koh Lanta connait Katrina Patchett, c’est tout simplement car celle-ci est la femme de Valentin d’Hoor. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais les fans de Koh Lanta reconnaîtront surement son visage. Le jeune homme a en effet participé à l’émission présentée par Denis Brogniart en 2010, la même année que Claude.

Ils se sont donc rencontrés au Vietnam lors du tournage et sont restés proches depuis. Ils faisaient tous deux partis de l’équipe rouge (Les Do) jusqu’à ce que Valentin se voit dans l’obligation de quitter l’aventure (abandon médical) après moins d’un mois de tournage.

Ils sont si amis que Claude et sa femme Virginie ont été invités au mariage de Valentin et Katrina en 2014. Une grande amitié unie les deux couples et c’est pour cette raison que Claude s’est retrouvé à plusieurs reprises dans les coulisses de l’émission de TF1. On peut dire que depuis ses participations à Koh Lanta, la chaîne est de toute façon comme sa deuxième maison.

Le retour à la vie normale pour Claude

Ne vous attendez pas cependant à voir Claude sur votre écran de télévision toutes les semaines. Le jeune papa est chauffeur de maître et compte bien poursuivre sa carrière. Il s’était confié à ce sujet, expliquant qu’il s’entendait très bien avec la personnalité qu’il conduit. Il a cependant refusé de divulguer son identité, expliquant que leur relation n’appartient qu’à eux.

Il avait expliqué qu’il comptait bien continuer de travailler pour cette mystérieuse personne tant que celle-ci souhaitait encore de ses services. Cela n’exclut cependant pas une possible quatrième participation à Koh Lanta, ce qui rendrait fou de joie les internautes – et assurerait à TF1 de belles audiences, étant donné la notoriété du candidat.