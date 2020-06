Koh Lanta : Alexandra a peur pour ses enfants, elle a vécu l’enfer !

Nous connaissons désormais ceux qui auront le droit de se présenter à la demi-finale, mais pour Alexandra, il y a eu une multitude d’épreuves qu’il a fallu forcément surmonter. Dans un entretien accordé à France Bleu, elle partage quelques critiques notamment pour les montages. Elle révèle que les caméras étaient un peu trop braquées sur certains candidats en train de bronzer. Elle tente alors de remettre les pendules à l’heure en précisant que ce n’est pas du farniente ou la préparation d’un Summer Body. En effet, les candidats de Koh Lanta ont ce moyen pour sécher puisqu’ils ne possèdent pas de serviettes.

Koh Lanta a déchaîné les passions cette année, certains internautes n’ont pas hésité à partager leur colère et les propos ont parfois dépassé la pensée. Elle n’est pas la seule à avoir été victime de cela puisque la jeune Inès Loucif a également reçu des menaces et elle a fait le choix de déposer une plainte au commissariat. Dans cette interview très sympathique, Alexandra précise qu’elle a reçu en une heure près de 600 messages à la suite de l’épisode des flèches.

Cette partie de Koh Lanta a été largement commentée sur les réseaux sociaux puisque Sam avait décidé de lui briser sa flèche .

. Alexandra s’énerve au vu de la situation et de la perte dont elle est victime puisqu’il était impossible de recevoir des nouvelles de ses proches.

Les internautes ont alors dépassé les bornes notamment en lui disant qu’elle devrait avoir honte d’agir de la sorte.

Même ses enfants ont été la cible de menaces et Alexandra n’admet pas cette situation qui peut passer de la lumière à l’obscurité en une fraction de seconde.

La production a pris en compte la colère de Alexandra

Du côté de la production de Koh Lanta, les menaces sont prises avec le plus grand sérieux puisqu’elle est soucieuse de l’image des candidats, mais également de leur bien-être. Elle précise qu’elle est passée du rêve au cauchemar à cause de cet épisode des flèches et les internautes peuvent alors s’abonner à son compte uniquement pour l’insulter à outrance. Alexandra dresse alors un tableau assez noir puisqu’elle a finalement peur pour ses enfants âgés de 17 et 19 ans qui sont également la cible de ces commentaires haineux.

Ils sont toutefois conscients que la lecture de ces insultes n’est pas bénéfique, ils ont alors conseillé leur maman de ne pas les lire et de prendre un certain recul. Certes, ils ont pris sa défense et elle peut compter sur ses proches ainsi que certains candidats dont elle est relativement proche. Alexandra de Koh Lanta précise que cette édition a toutefois été sympathique puisque son rêve a pu se réaliser, elle peut également rencontrer de vrais fans qui ont aimé son parcours et l’image qu’elle a pu dégager au cours de cette aventure.

Elle ne veut se focaliser que sur le positif et elle met forcément de côté tout ce qui est relatif à l’enfer et au cauchemar. Même si dans cet entretien, elle tente de rester positive, vous constatez qu’elle a clairement été marquée par ces menaces qui ont pu la toucher et également ses enfants. Alexandra sera toutefois présente vendredi prochain pour tenter de décrocher une place dans la dernière droite afin de remporter le très beau chèque.