KJ Apa (Riverdale) : clashé sur les réseaux sociaux après la diffusion d’une vidéo polémique

L’arrivée d’un virus meurtrier inconnu tout droit venu d’un pays lointain a occasionné un nombre incalculable de fake news, favorisant de ce fait les théories du complot, toujours plus nombreuses et farfelues. Il faut donner crédit aux complotistes : la réalité est parfois si surprenante et les révélations faites si choquantes que leur pratique n’est finalement pas si étrange.

Mais les théories du complot n’en restent pas moins dangereuses, surtout lorsqu’elle concerne une crise sanitaire majeure. La covid-19 a tué plusieurs centaines de milliers de personnes dans le monde, et ça, ce n’est pas un complot. Alors quand les stars elles-mêmes s’y mettent, les internautes sont sans pitié.

KJ Apa : complotiste et supporter de Donald Trump ?

Sur son compte Instagram, KJ Apa, l’acteur star de la série Riverdale, a partagé une vidéo en écrivant les mots suivants : » Réveille toi l’Amérique. S’il vous plait, regardez et partagez « . Il s’agit d’une vidéo dans laquelle des médecins se disent fatigués par cette crise sanitaire, eux qui expliquent que le Président Donald Trump a raison : il existe un traitement efficace à la COVID-19 et les médias préfèrent faire peur aux citoyens alors que la mortalité du virus serait très faible.

Il faut dire qu’aux États-Unis, Donald Trump a pendant très longtemps nié la dangerosité du coronavirus chinois, continuant de serrer des mains en public sans porter de masque. Il a récemment fait volte face, expliquant qu’il aimerait annoncer de meilleures nouvelles à ses compatriotes mais que la crise sanitaire qu’ils vivent n’est pas prête de finir sa course.

Il s’est même affiché avec un masque, expliquant qu’il s’agissait-là d’un acte patriotique et qu’il invitait de ce fait tous les citoyens américains à porter un masque pour leur sécurité, et celle des autres.

Les internautes indignés par la prise de position de l’acteur

Visiblement conscient du bad buzz que sa story a occasionné, l’acteur KJ Apa l’a rapidement supprimé. Mais cela n’a pas empêché les internautes de massivement réagir et d’exprimer toute leur déception, à deux niveaux différents.

D’abord, ils regrettent que l’acteur soit un supporter de Donald Trump. La raisonnement est un peu simpliste, on ignore si l’acteur soutient réellement le Président ou s’il a juste été convaincu par les propos des médecins (on a tendance à croire des personnes qui portent une blouse blanche et représente une supériorité hiérarchique). Mais cela lui a quand même valu un torrent d’insultes.

Ensuite, ils condamnent fermement le fait que, par le biais de cette vidéo, KJ Apa influence ses fans à ne pas porter de masque. Or, l’OMS préconise évidemment le port du masque. En France, il est obligatoire dans tous les espaces publics clos et vous risquez une amende de 135 euros si vous refusez d’en porter un.

Les stars militent pour le port du masque

Le choix de KJ Apa de partager cette vidéo et, par conséquent, de légitimer le non port du masque s’oppose à celui de dizaines d’autres personnalités qui se sont affichées sur les réseaux sociaux en train de porter un masque. Conscientes que le pouvoir politique en place n’encourageait pas les citoyens à se protéger, elles ont lancé cette tendance, se photographiant avec un masque.

Jennifer Aniston était même allée plus loin en dévoilant les terribles photos d’un ami proche, alité et placé sous respirateur car atteint par la covid-19. Fort heureusement, son ami s’est rétabli et a pu sortir de l’hôpital. Mais si elle a partagé ses photos, c’est pour sensibiliser ses fans, et surtout les plus jeunes, persuadés qu’ils sont en sécurité. Elle a en effet précisé que son ami était jeune, en parfaite santé, mais que cela ne l’a aucunement empêché de contracter une forme grave du virus.

On espère que KJ Apa retiendra la leçon et reviendra sur ses propos, lui qui est l’une des rares personnalités à ne pas s’être affichée portant un masque. A force de jouer dans Riverdale, une série riche en rebondissements, complots et mystères, l’acteur semble en avoir partout désormais, au point de perdre une bonne partie de ses fans, comme vous pouvez le voir ci-dessous :

archie andrews is NOT kj apa. i don’t associate with that stupid ass man, i only support the fictional character that he happens to portray 🙄 — ً (@lcverosies) July 28, 2020

just now this person right here , ( kj apa) is :

– a rape apologist

-misogynistic

-a trump supporter

-thinks corona is bullshit , so he doesn’t wear a mask , he don’t respect shit

-didn’t speak up abt blm so , stop stanning him ty pic.twitter.com/mpVH0Thzqi — serine (@reinvxhqrt) July 28, 2020