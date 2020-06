Kim Kardashian : sa soeur Kourtney se montre « bombesque » en bikini ! La température monte avec la photo de son postérieur !

Dans la famille Kardashian, il n'y a pas que Kim, la femme de Kanye West, à être particulièrement sexy. En effet, du côté de sa sœur, Kourtney, les courbes ne sont pas mal non plus, d'autant plus que la jeune femme a eu trois enfants avec son ex, Scott Disick.