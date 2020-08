Kim Kardashian : le prix exorbitant de la location de sa tente pendant ses vacances au camping avec Kanye West !

Il y a quelques semaines, Kanye West s’est retrouvé au cœur d’un énorme scandale. Le rappeur a voulu se présenter pour les prochaines élections présidentielles aux Etats-Unis et il a fait son tout premier discours. Pourtant, tout a très vite dérapé.

L’artiste a parlé de l’avortement et il n’a pas hésité à mettre en avant certains aspects de la vie privée de Kim Kardashian. Puis, il l’a humiliée à travers de nombreux tweets avant de partir s’isoler dans le Wyoming. La starlette a tenté de défendre son mari et a notamment laissé entendre qu’il faisait une nouvelle crise bipolaire.

Tout laissait croire que Kim Kardashian allait divorcer de Kanye West mais elle semble très attachée à lui ainsi qu’à leur famille. Le couple est donc parti quelques jours en République Dominicaine avant de se rendre dans le Colorado.

Un camping de luxe !

Les deux stars tentent de sauver leur mariage et ils sont partis se ressourcer en pleine nature. Kanye West et Kim Kardashian voulaient faire un peu de camping avec leurs enfants mais ils n’ont pas choisi n’importe quelle tente.

Les deux stars ne font pas les choses à moitié et il est hors de question pour eux de dormir dans un sac de couchage et sur un matelas gonflable. Ainsi, selon le média Closer, Kim Kardashian et Kanye West ont logé au Dunton River Camp, un camping de luxe. Cet établissement propose des tentes avec un king size bed, une salle de bains personnelle et tout confort pour la somme de 12.000 euros la nuit.

Selon le même média, la star de télé-réalité et son mari sont restés dans ce camp pendant une semaine et ils ont dû débourser autour 80.000 euros ! Le camping propose des tentes dures de style safari qui donnent sur de très beaux paysages et avec « tous les équipements que l’on retrouve dans les hôtels de luxe » a indiqué Closer

Une escale dans le Wyoming ?

Kim Kardashian et Kanye West n’ont pas fini leur escapade au cœur des Etats-Unis. En effet, après le Colorado, des rumeurs annoncent que les deux stars seraient partis dans leur belle villa dans le Wyoming. Le rappeur a acheté le domaine il y a quelques mois pour 14 millions de dollars et il adore s’y rendre seul afin de méditer.

La maison se trouve au bord du lac Ranch que l’artiste a acheté en 2019. Le domaine comprendrait un restaurant avec un saloon, une écurie, de nombreux hangars ainsi qu’un champ de tir. Kanye West va donc pouvoir vivre comme un vrai Cow Boy ces prochaines semaines et se rapprocher un peu plus de sa femme.

De son côté, Kim Kardashian se fait très discrète sur les réseaux sociaux depuis les insultes de son mari. Elle ne poste aucune photo de ses vacances et elle tient à garder un maximum de vie privée tant qu’elle n’a pas réglé ses problèmes de couple.

Néanmoins, la star adore le ranch et elle avait déjà posté de nombreuses photos d’elle avec ses enfants. Puis, ses enfants, North et Saint y sont aussi très attachés et ils sont ravis de pouvoir s’y rendre pour faire de l’équitation.