Kim Kardashian et Kanye West : l’incroyable lieu où ils passent des vacances pour sauver leur mariage

Kim Kardashian a construit toute sa carrière en se basant sur le fait de ne rien (ou presque) cacher à ses fans. Grâce à sa télé-réalité familiale et ses réseaux sociaux, les aficionados de sa vie sont au courant chaque jour des moindres rebondissements qui la ponctuent.

La femme d’affaire souhaite garder un contrôle total de tout ce qu’elle décide de montrer pour soigner son image, elle qui gagne sa vie en grande partie grâce à elle. La dernière conférence de presse de Kanye West lui a pourtant totalement échappé et mis en péril son mariage avec le rappeur.

Des révélations sur un avortement qui ne passent pas

Ce n’est un secret pour personne, Kanye West souhaite devenir Président des États-Unis et succéder de ce fait à Donald Trump. Le rappeur a rempli tous les papiers nécessaires pour une candidate, même si celle-ci risque d’être mise à mal par la plainte déposée par un avocat qui l’accuse d’avoir falsifié plus de six cent signatures.

Il y a quelques jours, Kanye West a officiellement lancé sa campagne électorale avec une conférence de presse. Mais celle-ci ne s’est pas déroulée comme prévu et a inquiété les fans de la star. En pleurs, hystérique et visiblement déstabilisé, il a argumenté ses positions anti-avortement en racontant une histoire (très) privée.

Le rappeur nous a ainsi dévoilé qu’en apprenant être enceinte, Kim Kardashian avait d’abord souhaité avorter, pour une raison inconnue qui lui appartient. Sans le consentement de sa femme, Kanye West a raconté cette histoire intime, alors même que sa fille North est suffisamment âgée pour comprendre. D’après certaines sources, Kim Kardashian aurait été dévastée en découvrant les images.

Kim veut sauver son mari et son mariage

La polémique se poursuit sur Twitter, Kanye West écrivant des dizaines de messages lunaires où il explique être dans le film Get Out, annonce vouloir se séparer de sa femme car elle lui a été infidèle ou surnomme sa belle-mère Kris Jenner d’une horrible façon (Kris Jong-Un, en référence au dictateur Nord-Coréen).

Kim Kardashian décide de réagir et met le doigt sur la santé mentale de son mari, lui qui souffre de troubles bipolaires. Déjà interné en 2016, le rappeur semble avoir eu une crise en pleine conférence de presse. Réel soutien pour son époux, Kim explique sur Instagram que ses propos ne reflètent aucunement ses intentions. Ceux-ci sont plutôt le reflet de sa maladie, son mari refusant de prendre ses médicaments car il pense qu’ils freinent sa créativité.

Après plusieurs jours de retraite dans un ranch, Kanye West a vu sa femme, et la discussion semble avoir mal tourné puisque celle-ci apparaissait en pleurs. Elle lui aurait supplié de renoncer à la campagne présidentielle, Mais Kanye West aurait refusé catégoriquement.

Des vacances en famille pour sauver leur mariage

Mais Kim Kardashian ne recule devant rien et le couple est parti en vacances avec ses enfants pour recoller les morceaux. Nous sommes généralement habitués à savoir où les amoureux passent leurs vacances, mais cette fois-ci, tout est différent. Un jet privé est parti de Los Angeles, s’est arrêté dans le Wyoming pour récupérer le rappeur et s’est envolé vers une destination inconnue.

D’après certaines sources qui se sont confiées à TMZ, la famille profiterait actuellement d’une île tropicale déserte. Ils se trouveraient dans une « forteresse » afin qu’aucune photo ne fuite dans la presse. Il s’agirait d’un ultime test pour le couple, bien fragilisé par la maladie de Kanye West et ses dernières sorties médiatiques. C’est pour cela qu’ils voulaient se retrouver en toute intimité, sans que des photographes ne soient présents pour immortaliser ces moments intimes.

Le clan Kardashian a en tout cas été complètement choqué par les propos du rappeur, et on imagine que les relations entre celui-ci et les membres de la famille (surtout Kris Jenner) mettront du temps à s’arranger. Quant aux élections, et alors que Trump souhaite les reporter, nous ignorons si Kanye West pourra aller jusqu’au bout, sa santé mentale compromettant ses chances d’y parvenir tout comme la plainte déposée par l’avocat qui pourrait anéantir ses chances.