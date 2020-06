Kendji Girac a utilisé une ancienne relation amoureuse pour une chanson, écoutez-la maintenant !

La raison est assez évidente et il a fini par l’avouer lui-même : son objectif était avant tout de reconquérir une fille. Alors a-t-il réussi à lui faire ouvrir son cœur à nouveau, ou ses efforts sont-ils restés vains en dépit de tous ces efforts ?

Une vraie success-story

La vie de Kendji Girac est bien remplie depuis son récent succès. En effet, même s’il semble faire partie de la scène française depuis toujours, le chanteur s’est fait connaître depuis seulement quelques années. C’est en effet en 2014 que celui-ci parvient à se faire remarquer, par le biais de l’émission The Voice. Avec son style original, sa voix chaude et méditerranéenne, et son âme gitane, il a suffisamment ému le public et les juges pour parvenir à tirer son épingle du jeu, et ainsi réussi à atteindre la victoire, ce qui lui a valu d’être propulsé très rapidement sur le devant de la scène.

Depuis cette époque, il n’a cessé d’enchaîner les albums et les récompenses en tous genres.

Son tout premier album s’est vendu à 350 000 exemplaires, seulement quelques mois après avoir gagné l’émission. Cette ascension très forte lui a permis également de gagner divers prix lors de cérémonies telles que les NRJ Music Awards. À cette occasion, il fut récompensé à différentes reprises, entre 2015 et 2018.

Un style musical singulier

Ce qui différencie Kendji Girac, c’est avant tout son style qui ne ressemble à aucun autre : les auteurs et compositeurs avec lesquels il a travaillé ont su respecter son identité, son style, afin de lui permettre de conserver son originalité. Se mêlent ainsi R&B, pop, mais aussi musique latine, rien d’étonnant à ce qu’il connaisse un succès aussi percutant depuis sa révélation au public.

Qui plus est, il a su s’entourer de nombreuses stars, avec lesquelles il a collaboré, comme Vianney, mais aussi Slimane, des figures actuelles de la musique française.

Une véritable déclaration

Son dernier titre « Habibi », qui signifie « ma chérie », est une nouvelle déclaration d’amour, comme le sont de nombreuses chansons de Kendji Girac. Néanmoins, à la sortie de ce tout nouveau titre, le chanteur a pris le temps de se confier aux journalistes de Télé Loisirs, à propos de son inspiration.

C’est alors qu’il a révélé qu’il avait eu, adolescent, l’occasion de vivre une expérience amoureuse particulièrement douloureuse. Et c’est là qu’il a trouvé ses premières inspirations, dans le souhait de reconquérir l’une de ses ex petites amies. Son répertoire du moment était composé de chanteurs tels que Mike Brant notamment, mais aussi de reprises de chansons d’amour emblématiques comme « Ne Me Quitte Pas » par exemple. Nul doute qu’il a dû parvenir à reconquérir sa bien-aimée avec ce tels titres !

Un homme plein de simplicité

Kendji Girac ne se distingue pas seulement par son talent musical. Il se démarque aussi pour sa personnalité, qui attire la sympathie de son public. Depuis ses débuts, Kendji Girac se révèle être quelqu’un de simple, et surtout d’humble.

Notamment, durant la période de confinement, celui-ci a révélé aux journalistes avoir rejoint ses parents, et avoir résidé avec eux, au sein de leur caravane, en toute simplicité. Rien d’étonnant à ce que sa personnalité soit aussi appréciée par les Français ! Kendji Girac est un jeune chanteur très talentueux qui est aussi présent sur les réseaux sociaux, vous pourrez alors savourer pleinement ses chansons, ses photos et même ses vidéos.