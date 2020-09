Kelly Vedovelli : Un petit haut rose bonbon pour le plus grand plaisir de ses fans !

Si certaines femmes ont besoin de se mettre dans des petites tenues pour se mettre en avant et montrer qu’elles peuvent être désirables ou alors dans le pire des cas qu’elles sont prêtes à absolument tout pour faire le buzz sur internet, ce n’est heureusement pas le cas de la chroniqueuse de Cyril Hanouna, Kelly Vedovelli, qui l’a encore une fois prouvé ce week-end dans une nouvelle publication.

Kelly Vedovelli : elle reçoit des compliments sur sa tenue, sa communauté veut la même !

Bien que l’on ait pu voir Kelly Vedovelli dans des tenues bien plus osées encore récemment, ce n’est clairement pas le cas de cette nouvelle publication où la jeune femme apparait… en pull ! Mais pour autant, la chroniqueuse de TPMP a réussi à prouver à toutes celles et ceux qui n’y croyaient pas que l’on peut porter une tenue d’automne et toutefois rester très séduisante. Car si certains ne jurent que par les maillots de bain et les décolletés, ce n’est visiblement pas le cas des fans de Kelly Vedovelli qui ont été plus que nombreux à liker la publication de la jeune femme.

Il faut bien dire que la photo est réellement réussie, et pourtant elle n’était visiblement pas préparée comme elle le raconte dans son commentaire ! En effet, la photo a été réalisée alors qu’elle se trouvaient attablée dans un restaurant avec ses copines, en train de manger une délicieuse salade de tomates accompagnées de mozzarella. Cela serait d’ailleurs un des plats très appréciés par Kelly Vedovelli si on peut bien en croire les quelques commentaires que l’on a pu lire sous sa publication. Certaines femmes lui ont même demandé d’où provenait son superbe pull qui est idéal pour la saison parmi les plus de 40 000 likes qu’elle a récolté.

Pourtant, il y a peu de temps, Kelly Vedovelli était au coeur de la polémique après avoir clashé l’animatrice de L’amour est dans le pré, Karine Le Marchand.

Kelly Vedovelli s’en prend à Karine Le Marchand en plein direct !

C’est dans Touche Pas à Mon Poste que Kelly Vedovelli a poussé un véritable coup de gueule contre Karine Le Marchand. En effet, elle n’approuve pas du tout la façon dont Karine Le Marchand présente son émission de rencontres L’amour est dans le pré, qui vient tout juste de reprendre sur M6. Mais plus particulièrement, Kelly Vedovelli ne comprend pas du tout la dernière innovation de l’émission que l’on a pu voir dans l’émission et qui font largement penser aux émissions de Cristina Cordula et de Stéphane Plaza. En effet, lors des speed datings, on peut désormais voir Karine Le Marchand réagir en direct aux rencontres entres les candidats de l’émission et leur prétendants.

Dans son commentaire, Kelly Vedovelli affirme que l’émission devient beaucoup trop vulgaire avec les remarques de la présentatrice. Une déclaration qui a dû étonner la principale concernée qui n’a probablement pas compris la réaction de Kelly Vedovelli : on ne voit en effet dans L’amour est dans le pré pas de scènes dégradantes ou en petite tenue, comme cela peut être le cas parfois dans des émissions de télé-réalité où les candidats sont en permanence en maillot de bain et dans des situations de couple très délicates. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux femmes ne risquent pas d’être amies !