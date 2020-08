Kate Middleton : pour William elle brise une tradition séculaire.

On a trop tendance à penser que Kate Middleton est une jeune femme effacée qui vit dans l’ombre de la famille royale. Il est vrai que lors de l’arrivée fracassante de Meghan Markle à la cour, certains tabloïds avaient trouvé malin de dire que Kate était « une pauvre femme qui vivait dans l’ombre d’une femme morte » . Ce faisant le Sun traitait la duchesse de potiche qui vivait dans le souvenir de la défunte mère de son mari.

Kate est une duchesse alliant modernité et tradition

C’est particulièrement injuste pour la jeune femme qui a toujours fait tout ce qu’il fallait pour être une épouse irréprochable. En effet, Kate a toujours su rester à sa place dans la hiérarchie royale. Ce faisant, elle n’a jamais oublié qu’elle était l’épouse de celui qui serait tôt ou tard le roi d’Angleterre. Ainsi Kate a toujours fait en sorte que son comportement ne porte pas préjudice à son époux. Elle sait que quoi qu’elle fasse la presse la regardera ou même la critiquera. Mais Kate est aussi une jeune femme moderne, et elle sait parfaitement quand elle doit ou quand elle peut briser une tradition.

William est un fervent militant contre le commerce de l’ivoire

Le commerce de l’ivoire est un commerce extrêmement juteux qui existe depuis des siècles et qui est directement à l’origine de le disparition des éléphants. En effet, les défenses de ces animaux sont utilisées pour fabriquer divers objets symbolisant le luxe et le raffinement. Mais l’ivoire servait aussi à fabriquer les touches des pianos. Les fabricants de pianos ont abandonné cette matière dans les années 70 pour utiliser des matériaux qui ne sont pas prélevés sur des animaux en danger. Le prince William est extrêmement engagé contre le commerce de l’ivoire. Il faut savoir qu’entre 2014 et 2017 les braconniers ont tué environ 30 000 éléphants chaque année, menant l’espèce à sa disparition. Certains pays ont déjà totalement interdit le commerce de l’ivoire. En France par exemple, c’est le cas depuis 2015. Seuls les objets en ivoire fabriqués avant 1975 peuvent être revendus en France. En fait le principal commerçant d’ivoire est la Chine. Le mari de Kate Middleton le sait très bien. Lors d’un voyage en chine, il a fait un discours appelant à l’interdiction totale de ce commerce.

La décoration du Royal Family Order

La Royal Family Order est une décoration très prestigieuse de la couronne anglaise. Seules de rares privilégiées la portent. Elle est réservée aux membres féminins. Les souverains ont toujours distribué cette décoration au compte-goutte. Camilla Parker-Bowles a eu cette décoration, ainsi que Diana. La reine a décidé de distinguer Kate. Elle lui a proposé cette récompense. Mais Kate soutient le militantisme de son mari. Et Kate ne veut pas le mettre dans l’embarras. En effet, la décoration est faite d’un nœud et d’un portrait de la souveraine. Hélas ce portrait est gravé dans de l’ivoire. Kate a ainsi fait poliment savoir à Sa Gracieuse Majesté qu’elle acceptait volontiers la décoration.

Kate ne veut pas que la décoration soit fabriquée en ivoire

Elle a cependant mis une condition. La duchesse de Cambridge a fait savoir qu’elle souhaitait que le portrait de la souveraine soit gravé sur une autre matière que l’ivoire. La souveraine a très bien compris qu’il ne s’agissait pas d’un caprice. Bien au contraire elle a apprécié que l’épouse de William soutienne les engagements de son mari jusqu’au bout. C’est ainsi qu’on peut voir Kate arborer la précieuse décoration. Mais elle est la seule dont le portrait de la souveraine est gravé sur du verre. Ce faisant, elle a brisé une tradition séculaire à la cour et bousculé un peu le protocole. Mais on ne peut que la féliciter. C’est pour la bonne cause.