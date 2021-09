Kate Middleton : James, le frère de la duchesse de Cambridge, vient enfin d’épouser Alizée Thevenet !

Cela s’est passé ce samedi 11 septembre 2021. James Middleton, et sa compagne Alizée Thevenet, se sont finalement mariés à Bormes-les-Mimosas. Cela a ravi Kate Middleton, surtout que le mariage avait été repoussé 2 fois en raison du Covid-19.

James Middleton, heureux marié

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par James Middleton (@jmidy)

James Middleton et son amoureuse se sont enfin mariés ce samedi 11 septembre 2021. Pour ceux qui ne le savent pas, celui-ci est le frère de la duchesse de Cambridge, Kate Middleton. Quant à la mariée, il s’agit d’une jeune française installée à Londres depuis un moment, prénommée Alizée Thevenet. Pour le mariage, les tourtereaux ont choisi de se marier en France, dans une stricte intimité. Il n’y avait donc que la famille proche et quelques amis du couple.

Marié et heureux, James Middleton n’a pas tardé à faire part de la bonne nouvelle à sa communauté sur les réseaux sociaux. Alors qu’il s’est marié le samedi, dès le lendemain, dimanche 12 septembre 2021 sur son Instagram, il a posté une photo de sa femme et lui. Tout 2 souriants, James Middleton a indiqué en légende que la veille, il s’était marié avec l’amour de sa vie. Le jeune homme a ensuite révélé qu’il n’y avait que la famille et les amis, sans oublier les chiens. Après 2 ans d’attente et de reports, on peut comprendre qu’il soit si heureux.

Quand Ella joue à l’entremetteuse

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par James Middleton (@jmidy)

Le début de l’histoire d’amour de James et d’Alizée ressemble un peu à un film romantique. Aussi, c’est grâce à la chienne de James Ella, que le couple s’est rencontré. D’après ce qu’a raconté le maître d’Ella dans une interview, il s’était rendu au South Kensington Club, à Chelsea, avec sa chienne. Cette dernière était tranquillement allongée sous la table, quand James lui a permis d’aller boire si elle avait soif, dans une gamelle non loin. Sauf que la chienne plutôt que d’aller boire, s’est tout de suite rendue auprès d’Alizée Thevenet.

Se rendant auprès de la jeune femme pour récupérer sa chienne, celle-ci l’a prise pour le serveur. Alors qu’Alizée s’était mise à caresser la chienne, elle a commandé un verre à James Middleton, ne le reconnaissant pas du tout. Pour conclure, le beau-frère du futur roi d’Angleterre a affirmé qu’à ce moment, même s’il n’en avait pas encore conscience, il venait de rencontrer la femme de sa vie. Environ 2 années après qu’ils se soient fiancés, les voici mariés. Notons que pour les fiançailles, c’est une splendide bague en saphir que James avait offert à sa dulcinée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par James Middleton (@jmidy)

Aussi, le mariage aurait dû avoir lieu depuis des mois, mais malheureusement, il a été repoussé 2 fois. Ces reports sont dus cependant à la situation sanitaire. Aussi, le mariage qui était au prime abord prévu pour le mois de mai 2020, a finalement eu lieu en septembre 2021. Finalement, le plus important c’est que le mariage ait eu lieu. Déjà, des proches du couple affirment que les tourtereaux nagent dans le bonheur, tellement contents d’y être enfin. Alors heureux ménage à James et Alizée !