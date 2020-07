Kate Middleton et Meghan Markle : rien ne va plus entre les deux épouses royales

La guerre entre le couple que forment Harry et Meghan Markle et le reste de la famille royale risque-t-elle de passer de froide à ouverte ? Il semblerait tant le livre Finding Freedom qui sort prochainement en août semble regorger de révélations croustillantes. La couronne verrait en tout cas d’un mauvais oeil cette parution, d’autant plus que des rumeurs indiquent que le couple aurait activement participé à l’écriture de l’ouvrage, l’occasion pour eux de dire leur vérité (cette rumeur a cependant été infirmée par la suite).

Il faut dire qu’ils n’ont pas été épargnés jusque là (surtout elle), que ce soit par des sources anonymes proches de la famille, les citoyens anglais eux-mêmes ou les livres écrits par des spécialistes de la famille royale. Finding Fredoom sonne-t-il la revanche du couple ?

Meghan Markle déçue par Kate Middleton ?

Les rumeurs courant autour de la possible inimitié entre Kate et Meghan sont nombreuses, mais la plupart d’entre elles prennent le parti de la femme du Prince William. Il faut dire que celle-ci fait l’unanimité, que ce soit au sein même de la famille royale ou auprès de l’opinion publique. Kate Middleton est un modèle d’élégance, de sympathie et de générosité. Meghan Markle avait du pain sur la planche pour espérer l’égaler !

Une anecdote entre les deux femmes a été racontées par une source. Elle y raconte la jalousie excessive de Meghan par rapport à Kate, elle qui ne supporterait pas d’être considérée comme la Princesse numéro 2. Elle s’en serait pris à un membre de l’équipe de Kate Middleton, exigeant qu’il fasse ce qu’elle lui demande. La femme de William aurait assisté avec effroi à la scène.

Mais dans les premiers extraits de Finding Freedom dévoilés par le Daily Mail, on apprend que Meghan Markle a été très déçue par le comportement à son égard de Kate Middleton, elle qui n’aurait jamais essayé de la joindre ou de lui rendre visite. Si Kate se serait toujours montrée polie, elle n’aurait pas » dépassé cette distance de politesse « . Le livre raconte comment Meghan a été très attristée en apprenant que Kate était allée faire du shopping seule alors qu’elle savait que Meghan comptait elle aussi faire des achats.

Des rumeurs niées par des proches de Kate Middleton

Mais le Daily Mail apporte une argumentation opposées en donnant la parole à des proches du couple formé par Kate et William. Selon eux, le couple a » déroulé le tapis rouge » à Meghan et » fait tout ce qu’ils pouvaient » pour qu’elle se sente parfaitement intégrée dans la famille. Ils disent même qu’ils l’ont » accueilli à bras ouverts « .

Une source proche du couple va plus loin en disant que ces extraits ne sont que des mensonges : » C’est tout simplement faux de dire que les Cambridge n’ont pas été accueillants. Comment peut-on dire qu’ils n’étaient pas chaleureux ou hospitaliers quand ils ont accueilli Meghan pour Noël, l’ont invitée dans leur sanctuaire totalement privé d’Anmer Hall et ont tout fait pour qu’elle puisse se sentir comme à la maison ? »

Les rumeurs s’affrontent et s’opposent autour de mêmes évènements, comme lors d’un match de polo en mai 2019. Dans la biographie à venir, l’auteur explique que Kate Middleton a à peine adressé la parole à Meghan. Encore une information niée par les proches de la jeune femme : » Tout le monde a vu Kate et Meghan discuter. Meghan était avec le bébé et c’était vraiment adorable. George est allé voir Archi et lui a gentiment caressé la tête. Louis s’agitait tout autour et faisait rire Meghan, c’était très positif et heureux « .

Un divorce qui s’annonce encore plus brutal

Avec ce qui a été appelé le Megxit, Meghan et Harry sont partis vivre aux États-Unis, abandonnant de ce fait tout engagement avec la couronne d’Angleterre. Mais avec la future parution de cet ouvrage qui fait déjà tant parler, certaines sources affirment qu’aucun retour de leur part ne sera possible, tant la famille royale est écorchée.

Nous en saurons plus quand le livre sera disponible dans son intégralité, et celui-ci risque fort de battre des records de ventes tant il est attendu par tous les fans du couple.