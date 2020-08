Kate Middleton dévastée : ses vacances sont gâchées !

Après des mois de confinement à Amner Hall, Kate et William sont partis en vacances avec leurs trois adorables enfants. Par contre, épidémie oblige, alors que la petite famille est une habituée des îles Moustique où ils ont de prestigieux voisins comme Mike Jagger, ils se sont rabattus sur les îles Scilly. William connait bien ces îles, il y a séjourné durant son enfance avec son frère et ses parents. Ces temps là sont loin aujourd’hui. Si le couple royal a été aperçu en train de se promener en vélo, le coeur n’y est pas. Bien entendu le duc et la duchesse de Cambridge font bonne figure, mais ils sont préoccupés par le livre « finding freedom ». Selon cette biographie que les Sussex ont autorisé, mais non rédigé, les Cambridge seraient décrits comme les méchants.

Kate préoccupée par le livre « finding freedom »

Décidément l’ouvrage « finding freedom » fait couler beaucoup d’encre, et préoccupe énormément la cour d’Angleterre. En effet, la biographie autorisée par le couple de Sussex semble mettre à mal le palais et promet des révélations explosives sur la royauté anglaise. Kate, en tant qu’épouse du futur roi d’Angleterre ne peut pas ne pas être affectée par ce qui semble être un violent coup de poignard dans le dos de toute la famille royale.

Selon la presse, le duc et la duchesse de Sussex balanceraient sur la cour et notamment sur les Cambridge.

La phrase de William qui aurait mis le feu aux poudre

Selon les révélations de cette biographie, le prince William aurait eu une phrase malheureuse qui aurait mis son cadet dans une colère noire. Le duc de Cambridge avait conseillé à son cadet de prendre son temps, de ne pas s’engager à la légère et surtout d’apprendre à mieux connaitre Meghan avant de l’introduire dans la famille royale. Mais ce conseil, qui peut se comprendre, a totalement déplu à Harry, déjà très amoureux de l’actrice et c’est suite à cette remarque que les deux frères se seraient disputés. Harry s’était d’autant plus senti blessé que le reste de la famille royale était très réticente à l’idée de voir le cadet du prince Charles épouser cette actrice divorcée que certains à la cour taxaient de « showgirl ».

Mais aussi un zeste de jalousie

Les Sussex en ont gros sur le coeur et ont choisi de parler. Par ailleurs, leurs plaintes semblent teintées de jalousie envers le duc et la duchesse de Cambridge. Megahn et Harry prétendent que la cour n’aurait pas protégé Meghan de la presse alors que selon eux, la cour soutiendrait systématiquement Kate Middleton quand la presse s’y attaquait. Dans la même veine les Sussex se plaignent également d’être mis au second plan par rapport aux Cambridge. Ainsi il avait paru insupportable au couple cadet de devoir différer certains projets parce qu’un membre supérieur de la famille royale, comme le prince Charles ou le prince William avaient un projet qui devait passer avant celui des Sussex.

Et pourtant ce sont les règles du jeu

Certes ce genre de choses sont désagréables mais le prince Harry est né dans la famille royale. Il connait le protocole et il sait très bien que son père est le prince héritier. Il sait aussi que son frère William est le second dans l’ordre de succession au trône et que cela fait partie du jeu quand on est membre de la famille royale. Si ces querelles peuvent sembler relever du bac à sable, elles affectent Kate qui ne supporte pas qu’on s’attaque à sa famille. Certes, elle fait bonne figure, et fait de son mieux pour que sa petite famille ne s’aperçoive de rien, mais selon certains experts, elle serait dévastée.