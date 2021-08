Karine Le Marchand : son gros coup de gueule contre Stéphane Plaza qui risque de faire du bruit…

C’est encore une fois la présentatrice mythique de l’émission de téléréalité Karine Le Marchand qui a pu faire parler d’elle sur les réseaux sociaux avec une déclaration qui est assez choquante et que tout le monde a pu prendre avec des pincettes, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, on ne pensait pas que l’animatrice de l’émission L’amour est dans le pré allait pouvoir s’exprimer de la sorte avec des mots assez crus concernant son ami Stéphane Plaza. Il semblerait qu’entre les deux compères, les derniers temps soient assez difficiles et cela semble se confirmer avec les toutes dernières informations que l’on a pu lire ici et là dans les médias.

Comme on a pu le lire dans plusieurs magazines et sur les réseaux sociaux, Karine Le Marchand peut parfois se montrer assez difficile dans ses relations et elle a pu le démontrer à de nombreuses reprises où elle est assez difficile à cerner. Mais en revanche, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que la situation allait être aussi difficile ces dernières semaines. Tout a même débuté il y a plusieurs mois de cela quand on a pu voir Stéphane Plaza dans une toute nouvelle histoire de la présentatrice mythique de M6.

Alors que l’on aurait pu penser que cette dernière allait dire du bien de son ami Stéphane Plaza, qui présente Maison à vendre sur M6, on a pu voir ici que la présentatrice mythique de la chaîne ne s’est pas privée pour pouvoir dire haut et fort que Stéphane Plaza ne se privait pas pour lui faire la conversation toute la nuit !

Karine Le Marchand au plus mal sur les réseaux sociaux, sa décision est radicale…

Avec les élections présidentielles qui devraient arriver dans les prochains mois si celles-ci ne sont pas décalées exceptionnellement, en fonction du contexte sanitaire, personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer une seule seconde que Karine Le Marchand aurait pu être impliquée dans un tel scandale. C’est en effet avec sa fameuse émission « Une ambition intime » que l’on a pu découvrir des déclarations assez choquantes de certains internautes qui n’ont pas du tout été tendre avec elle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karine Le Marchand (@karine.le.marchand)

SI on a pu penser que Karine Le Marchand allait pouvoir faire parler d’elle, on aurait clairement imaginé que cela soit dans d’autres circonstances assez différentes ! Néanmoins, par la suite, on a pu voir que celle-ci avait pu également raconter son intimité notamment avec les cadeaux que lui fait Stéphane Plaza, et cela peut souvent être assez déroutant comme vous allez le voir…

Karine Le Marchand : des cadeaux difficilement acceptables de la part de Stéphane Plaza

Ce n’est un secret pour personne et les principaux concernés ne diront pas le contraire : il se trouve que Stéphane Plaza et l’animatrice de L’amour est dans le pré, Karine Le Marchand, sont assez proches. Toutefois, on ne pensait pas que Karine Le Marchand aurait pu être aussi embarrassée par les cadeaux que lui fait son ami, comme on a pu le lire sur les réseaux sociaux.

En effet, Stéphane Plaza a tout simplement décidé d’offrir des objets en son honneur : on imagine que Karine Le Marchand ne va pas forcément apprécier de pouvoir porter un pyjama avec la tête de Stéphane Plaza, et celle-ci a pu le prouver une fois de plus dans sa story sur les réseaux sociaux !