Karine Ferri : l’animatrice partage un cliché accrocheur sur Instagram qui émerveille ses fans !

La rentrée n’a pas encore débuté. Plusieurs personnalités profitent donc des derniers instants de vacances avant de reprendre le chemin des occupations. Karine Ferri ne dira pas le contraire. L’animatrice depuis plusieurs jours fait une virée dans le sud de la France en famille. De riches moments de bonheur qu’elle n’a surtout pas manqué de faire vivre à sa communauté. On vous en dit plus dans la suite.

Karine Ferri publie un cliché qui fait rêver

C’est dans une story Instagram que Karine Ferri a publié un cliché, et pas des moindres. On retrouve en effet l’épouse de l’ex-joueur de l’Équipe de France de Football sur un bateau. Sur la photo en question, la femme de Yoann Gourcuff a pris le soin d’entrelacer ses jambes avec celles de son époux. En légende, on pouvait lire « With You » (avec toi). Un cliché fabuleux qui a sans doute fait rêver ses nombreux abonnés.

Quelques heures plus tard, c’est une autre publication que la belle brune a partagée. Cette fois, l’animatrice s’est laissée prendre seule en photo sur le même bateau. Elle était vêtue d’une robe noire et blanche, et faisait dos à la mer. Sa tenue et son large sourire n’ont fait que sublimer le cœur de ses adorateurs.

Un sourire qui fait rappeler la sortie d’un projet

La dernière fois qu’on a eu droit à ce magnifique sourire de la part de Karine Ferri, c’était en couverture de son dernier projet. Il faut souligner que Karine Ferri va présenter la partie 2 de la prochaine saison de Danse avec les Stars sur TF1. Elle compte aussi dévoiler un livre qui s’intitule « Une vie en équilibre ». En légende, Karine Ferri a déclaré que le fruit de son travail sur plusieurs mois est maintenant sorti.

Disponible en précommande assure-t-elle, la jeune dame a aussi souligné avec enthousiasme tout ce qu’elle y aborde. On y retrouve en effet des recommandations sur le bien-être tout comme sur la beauté. De nombreux conseils sur la mode, l’apparence, ainsi que des idées de cuisine de sa mère ne restent pas en marge.

Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur les endroits qu’elle tient à cœur en Bretagne et dans le Sud, tout y est. Selon Karine Ferri, son livre se veut assez pratique et elle espère qu’il sera inspirant. Tout ce qu’elle y a mis se repose sur sa propre expérience. Une mère qui travaille à gérer sa vie professionnelle tout en se trouvant du temps.

C’est donc sous peu que les fans de la belle brune pourront lire cet ouvrage avec une attention très particulière.

Une nouvelle émission pour Karine Ferri

L’ex-compagne de Grégory Lemarchal ne sera pas à la tête de The Voice à la rentrée. Cependant, on la verra aux commandes de Chroniques Criminelles. Très contente de la confiance que lui dévoile TF1, Karine Ferri n’avait pas manqué de souligner qu’elle est passionnée de faits divers.

Par ailleurs, elle a pour ambition de se déplacer et de réaliser des échanges avec des avocats. L’épouse de Yoann Gourcuff se montre toute impatiente et l’avait fait savoir au micro de Nice-Matin. Pour l’instant, le mot d’ordre demeure la détente.