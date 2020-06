Karine Ferri fait monter la température avec une magnifique photo qui dévoile ses longues jambes bronzées !

Karine Ferri photo choc : elle se dévoile dans une tenue très courte, les fans en redemandent !

La présentatrice Karine Ferri, que l’on a retrouvé dans The Voice ou encore Danse avec les stars, a une nouvelle fois mis aux réseaux sociaux avec des photos qui vont faire parler d’elles pendant encore longtemps ! Il y a quelques années déjà, son passé sulfureux avait ressurgi dans les médias et notamment dans l’émission de Cyril Hanouna, Touche Pas à Mon Poste !

L’animateur de C8 avait en effet ressorti d’anciennes photos de l’animatrice de TF1 où on pouvait la voir dans des clichés très osés que nous ne pourrons pas diffuser ici ! En effet, cela n’avait pas du tout plus à l’animatrice Karine Ferri qui ne s’était pas privée pour s’en plaindre publiquement !

Mais c’est dans de nouvelles tenues très courtes qu’on a cependant pu la voir récemment rendre dingue ses fans en faisant monter la température. En effet, bien que des présentatrices à la télévision soient plus jeunes qu’elle, Karine Ferri sait montrer qu’elle est encore là et qu’elle n’a surtout rien à envier aux autres femmes. Mais quel est son secret ? Et bien si l’on en croit ses publications sur Instagram, la présentatrice de Danse avec les stars semble avoir adopté une hygiène de vie plutôt saine comme on peut souvent le voir. C’est sans aucun doute un de ces nombreux secrets qui lui permettent de garder sa silhouette de rêve. D’ailleurs, certains de ses fans les plus fervents diront d’elle que c’est une véritable “bombe”, et pour cause, elle a d’ailleurs réalisé un partenariat avec une marque de vêtements qui est complètement à ce propos.

En effet, il semblerait que Karine Ferri ait réalisé une collection avec la marque “Les petites bombes” et elle en profite donc pour porter une tenue très courte issue de sa collaboration avec la marque très prisée par les femmes. Sur les clichés que Karine Ferri a dévoilé, elle pose de façon très sensuelle et semble inviter son interlocuteur à la rejoindre avec un regard irrésistible ! Ce qui est sûr, c’est qu’il serait bien difficile de lui résister et on aurait même tort de le faire ! Mais ce n’est pas la première fois que Karine Ferri met le feu aux réseaux sociaux…

Karine Ferri : une “petite bombe” prête à tout exploser sur son passage !

On peut le dire très honnêtement et sans détour : Karine Ferri est clairement une “petite bombe” ! Mais ses fans qui la regardent sublime sur Instagram veulent néanmoins la voir également ailleurs que sur les réseaux sociaux. Car il faut bien le dire, bien que Karine Ferri n’ait rien à envier sur le point de vue du physique, ses fans veulent aussi la revoir à la télévision où elle n’apparaît que trop rarement contrairement à d’autres animatrices et animateurs qui sont quant à eux surexposés sur TF1.

Mais en attendant que l’animatrice fasse son grand retour à l’antenne de TF1 dans une grande émission comme Danse avec les stars ou pour la prochaine saison de The Voice, ses fans vont devoir prendre leur mal en patience et se contenter de voir et revoir les sublimes photos de Karine Ferri en petite tenue sur les réseaux sociaux… On imagine bien sûr que Karine Ferri tiendra au courant ses fans les plus fidèles qui ne se lassent jamais de la voir dans ses émissions de télé.

Mais malheureusement pour elle, nous ne savons pas encore quand sera prévue la prochaine saison de Danse avec les stars à cause du confinement lié à la crise sanitaire du Coronavirus, ni quand on aura la chance de la revoir dans The Voice, qui vient tout juste de se terminer avec une victoire écrasante d’Abi qui a fait un sans faire pendant toute l’émission ! Nul doute que l’on devrait la revoir à l’antenne de TF1 très prochainement, car l’animatrice est malgré tout très talentueuse et ne se limite pas seulement qu’à un physique de rêve !