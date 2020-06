Karine Ferri et Yoann Gourcuff : un incroyable cliché du couple !

Vous vous souvenez sans doute que Karine Ferri et Yoann Gourcuff sont de jeunes mariés puisqu’ils ont pu se dire « oui » l’année dernière. La jeune femme a donc voulu célébrer cette journée avec un cliché assez grandiose sur lequel vous pouvez découvrir le couple. La photo est en noir et blanc, elle offre alors une vraie puissance et elle sublime un peu plus le couple. Monsieur porte un costume alors que madame a enfilé une très belle robe qui met en valeur sa silhouette.

Karine Ferri et Yoann Gourcuff, l’amour passionné

Le 8 Juin a donc été une journée importante pour le couple qui a eu l’occasion de célébrer cette première année de mariage. La photo a été largement commentée par les fans qui ont également apprécié le cliché en noir et blanc. Généralement, les mêmes versions avec des couleurs ne sont pas aussi fortes, c’est pour cette raison que les photos pour les mariages ou les grossesses sont souvent en noir et blanc puisque le rendu est beaucoup plus sympathique.

L’amour est donc toujours au rendez-vous entre les deux tourtereaux puisqu’elle partage de doux mots pour son cher et tendre mari .

. Même s’ils sont mariés depuis un an, Yoann Gourcuff et Karine Ferri sont en couple depuis très longtemps.

En effet, ils ont un quotidien commun depuis près de 2011 et ils ne cessent de combler les fans.

Leur amour est également le fruit d’une naissance puisque le célèbre footballeur et la présentatrice phare sur TF1 a donné naissance à un petit garçon il y a près de quatre ans. Tout semble donc aller pour le mieux pour ce couple.

Le confinement n’a pas eu raison de leur couple

Certains hommes et des femmes ont connu des difficultés pendant le confinement puisqu’il est toujours complexe de vivre avec l’autre 24h/24 et 7j/7 lorsque vous n’avez pas l’habitude. C’est pour cette raison que cette période a été bénéfique notamment pour tester la solidité d’une relation et son amour. Karine Ferri avait fait quelques confidences notamment à Télé Loisirs et elle avait évoqué très brièvement son quotidien pendant le confinement. Bien sûr la présentatrice a révélé que les journées sont parfois difficiles notamment avec un enfant en bas âge puisqu’il a moins de 5 ans. Par contre, la femme de Yoann Gourcuff a précisé qu’ils avaient un jardin en Bretagne.

De ce fait, le quotidien devient beaucoup plus agréable grâce à un tel espace vert. Vous n’avez donc pas l’impression d’étouffer dans cet appartement beaucoup trop petit pour vivre en couple tout au long de la journée sans sortir une seule seconde. De plus, Karine Ferri a été confrontée à une autre complexité puisque son anniversaire a été célébré sans les proches, mais Yoann Gourcuff a pu lui offrir tout son amour pour compenser éventuellement ce manque.