Karine Ferri : des photos publiées sur Instagram font grimper la thermomètre !

Il n’est pas rare de voir des clichés de l’animatrice Karine Ferri sur les réseaux sociaux, avec des tenues parfois très courtes mais toujours élégantes. Elle a les compétences en mode pour sublimer sa silhouette. Karine Ferri publie régulièrement des clichés sur son compte.

Karine Ferri : on ne voit pas ses vêtements sur ce cliché où la pluie fait rage…

Pour autant, il faut se rappeler que les photos qu’elle a pu réaliser par le passé ne sont que très rarement diffusées aujourd’hui. Cyril Hanouna en a d’ailleurs fait les frais en diffusant d’anciens clichés de Karine Ferri dans Touche Pas à Mon Poste.

Une décision avec laquelle l’animatrice n’était pas d’accord, comme certains téléspectateurs pouvaient s’y attendre. Pour autant, l’animatrice n’hésite pas à publier de nouvelles photos d’elles sur les réseaux sociaux pour sa communauté avec qui elle est très proche.

Et c’est comme à son habitude sur Instagram que la présentatrice de The Voice Kids aux côtés de Nikos a révélé une photo qui a ravi ses fans. Sur ce cliché, on peut la voir se lamenter derrière sa fenêtre, alors qu’il pleut dehors. Mais étrangement, on ne distingue pas bien ses vêtements sur le cliché et on peut observer sa peau bronzée et sa chevelure sublime.

Le cliché, qui a d’ores et déjà récolté plusieurs dizaines de milliers de likes, a fait fureur auprès de ses fans. Il faut dire que celui-ci a été posté alors même que la première partie de Pourquoi je vis a été diffusé : la présentatrice de The Voice Kids serait-elle nostalgique de cette période ? Quoi qu’il en soit, elle est au coeur de l’actualité avec ses émissions !

Karine Ferri : elle fait un carton cette saison avec The Voice Kids notamment !

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en ce début de saison, l’animatrice du groupe TF1 Karine Ferri fait un véritable carton sur les chaînes de la maison. On la retrouve notamment dans la toute nouvelle saison de The Voice Kids diffusée depuis plusieurs semaines maintenant, où elle apparaît aux côtés de Nikos Aliagas. Bien qu’elle soit discrète dans l’émission, sa présence féminine ravit sa communauté de fans qui reproche à la chaîne de ne pas assez la mettre en avant dans ses programmes. La semaine dernière, on avait notamment pu voir dans l’émission la chanteuse Jenifer, de l’ex Star Academy, pleurer alors qu’elle écoutait une chanson d’un candidat qui l’a ému aux larmes.

C’est d’ailleurs la Star Academy qui a été au coeur de l’actualité cette semaine, avec la diffusion de la première partie du film évènement Pourquoi je vis, qui raconte la vie du chanteur disparu Grégory Lemarchal. La première partie, qui a réuni 7 millions de téléspectateurs devant leur petit écran, a bouleversé le monde de la télé, mais également Karine Ferri. Il faut dire que l’animatrice de TF1 a été en couple avec le jeune chanteur disparu de 2005 à 2007, peu avant son décès.

Très investie dans l’association Grégory Lemarchal depuis ce tragique évènement, l’animatrice Karine Ferri a également tenu à rendre hommage à l’interprète de la chanson Ecris l’histoire en réalisant un tatouage en sa mémoire. On ne peut qu’imaginer la difficulté pour l’animatrice de replonger dans cette période douloureuse de sa vie.

D’autant plus qu’elle replonge en ce moment dans toute cette période où les premières émissions de téléréalité étaient en vogue, avec notamment Greg le millionnaire. En effet, elle animera ce soir une série d’émissions sur TFX qui retrace les plus grands programmes de téléréalité mais également ce qu’ils sont devenus aujourd’hui.