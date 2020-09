Kanye West rêve de faire collaborer Adidas et Nike : il est vrai qu’il a déjà travaillé avec les deux !

Kanye West fourmille littéralement d’idées. Et en général, quand l’artiste cogite, il livre ses premières réflexions à Twitter. Parfois elle sont bonnes, parfois, elles le sont moins. Il arrive aussi que Kanye délire complètement sur le fameux réseau à l’oiseau bleu. Mais d’un autre coté, le rappeur semble alterner les périodes loufoques et celles qui le sont un peu moins. Aussi les nombreux followers de la star ont-ils assisté en direct, et ceci depuis juin, aux montagnes russes des idées de la star. Parfois même les délires du mari de Kim ont fait peur à ses fans, et sans doute bien davantage à la mère de ses enfants. La dernière lubie de Kanye West est différente. Elle va sans doute à l’encontre d’intérêts commerciaux et économiques, mais sur le fond elle est jolie et on voit clairement qu’elle vient d’un grand rêveur.

Kanye West veut faire collaborer Adidas et Nike

Ye comme on le surnomme parfois, s’est mis en tête de rapprocher les deux grandes marques d’équipementiers sportifs. Cela peut sembler loufoque et les deux marques ont sans doute fait une drôle de tête en voyant la nouvelle idée de la star. En effet, il faut savoir que Kanye West a déjà collaboré avec Nike, mais avant de se tourner vers Adidas. En effet, il faut se souvenir que le rappeur est aussi styliste et que l’homme a créé des modèles de baskets. Si la star collabore actuellement avec Adidas, il a, par le passé, collaboré avec Nike. Mais il a aussi collaboré avec d’autres marques que Nike et Adidas. En effet, le rappeur a dessiné des baskets pour plusieurs marques et à chaque fois le succès était au rendez-vous. Et pourtant, ses baskets sont chères. Très chères même. Mais elles se vendent comme des petits pains. Il y a quelques années, des baskets dessinées par le rappeur se sont vendues à la vitesse de l’éclair. En moins de 11 minutes elles avaient été en rupture de stock.

Kanye West et les baskets, une longue histoire d’amour

Il avait aussi fait une collection capsule pour A.P.C. Avant cela, le rappeur avait déjà fait une collaboration avec Vuitton. Là aussi, cela se passait très bien. En fait le rappeur est un désigner très doué lorsqu’il s’agit de baskets. Il est vrai que cela lui a rapporté une véritable fortune. Après avoir fait un détour chez Nike, où ses modèles se sont très bien vendus, l’homme s’est tourné vers Adidas. Bien entendu la marque l’a accueilli à bras ouverts. Et la collaboration a été très fructueuse. Par contre, la dernière basket un peu futuriste qu’il avait présenté fin Août, n’est pour le moment pas commercialisée. Il est vrai que les fans de la star avaient trouvé la basket un peu étonnante et l’avait comparée à un filet de sole ou encore à des oignons émincés. L’homme n’a certainement pas aimé, car Kanye a une très grande confiance en lui pour ne pas dire un énorme melon. Mais bon c’est un artiste de génie et la limite entre les deux sphères est parfois un peu floue.

Adidas et Nike, oui mais Kanye pose une condition à son rêve

On aurait pu s’en douter, le génie du design et de la musique a toujours un « mais » quand il fait quelque chose. Dans le cas présent Kanye veut rapprocher les deux marques mais uniquement s’il a un poste au conseil d’administration d’Adidas. Le rappeur a même rajouté que d’ici là, il ne porterait que des Jordan, un modèle de Nike. Adidas n’a toujours pas commenté. Nike non plus. Les fans sont surement pressés de savoir ce que les deux équipementiers en pensent. Et nous aussi.