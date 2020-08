Justin Bieber veut aider Kanye West, il lui a rendu visite et le rappeur a pris une grande décision !

En marge de la sortie de son nouvel album, Kanye West a surtout fait parler de lui pour sa conférence de presse lunaire, dans lequel il s’est effondré en larmes en abordant le thème de l’avortement, expliquant face aux journalistes et caméras qu’il a dissuadé sa femme Kim Kardashian d’avorter de leur premier enfant.

Son comportement a été jugé très inquiétant par beaucoup de personnes, dont sa femme Kim, que des sources annoncent comme dévastée suite à cette conférence de presse. Elle fera cependant tout ce qu’elle peut pour aider son mari, en vain.

Kanye West souffre de troubles bipolaires

Les fans du rappeur savent depuis des années que la santé mentale de leur idole est fragile, lui qui souffre de troubles bipolaires. Il a même été interné en 2016 pour soigner cette maladie et trouver un traitement adéquat. Mais l’artiste refuserait désormais de prendre ses médicaments, lui qui considère qu’ils freinent sa créativité.

Et ce que Kim Kardashian redoutait est arrivé : son époux a connu une crise en direct, en public, et a fait le buzz sur les réseaux sociaux en pleurant et hurlant, expliquant sans détour que sa femme voulait avorter de leur fille North.

D’après des sources proches de la famille, le clan Kardashian a été particulièrement choqué par cette séquence. De son côté, Kim était dévastée, notamment par rapport à sa fille aînée. Elle aura cependant décidé de vite rejoindre son époux pour l’aider, ce qui n’aura pas été au goût du principal intéressé.

Kanye West refuse une intervention médicale

Sur Twitter, Kanye West s’est lâché avec une série de Tweets qui démontrent toute sa détresse, lui qui accuse sa femme de vouloir le faire interner, insulte sa belle-mère de Kriss Jong-Un (en référence au dictateur Nord-Coréen) tout en lui interdisant de voir ses enfants. Il explique même qu’il souhaite divorcer de Kim Kardashian depuis des mois, car celle-ci aurait été infidèle.

Ses tweets ont évidemment été rapidement effacés (par lui-même ou son équipe ?) mais les internautes ont eu tout le temps nécessaire pour les immortaliser avec des captures d’écran.

Kim Kardashian a fini par prendre la parole sur Instagram en remerciant toutes les personnes qui se soucient de la santé de son mari, celles qui ne se sont pas moquées, mais qui ce sont au contraire montrées inquiètes quant à son état mental. Elle explique que sa maladie lui fait dire des choses qu’il ne pense pas et affirme son soutien indéfectible.

Justin Bieber veut aider Kanye West

Alors que Kanye West se murait dans le silence et refusait de parler à son épouse, c’est grâce à Justin Bieber qu’il aurait finalement décidé d’avoir une discussion avec elle. En effet, le chanteur canadien s’est rendu dans le Ranch de la star le 24 juillet dernier. Au même moment, Kim Kardashian ne savait plus quoi faire, comme le confie une source à People :

» Elle est très émotive sur tout en ce moment, et aussi très fatiguée. Elle se sent vraiment blessée par Kanye. Elle a essayé de le joindre plusieurs fois, et il n’a fait que l’ignorer. Tout cela est une très mauvaise situation. Elle a décidé de prendre l’avion jusque Cody pour lui parler en personne. Elle ne veut plus être ignorée « .

Justin Bieber sait à quel point la sortie de nouvelles musiques peut occasionner une forte dose de stresse, sans oublier le fait que le rappeur s’est également lancé dans une campagne Présidentielle qui, elle aussi, n’est pas de tout repos. De plus, le chanteur de Yummy souffre également de troubles mentaux, lui qui avait reconnu en 2019 souffrir de dépression.

Il se sent donc bien placé et légitime pour aborder la question avec Kanye West. Et si nous ignorons quels mots le chanteur a trouvé, ceux-ci ont dû faire leur petit effet puisque Kanye West a finalement accepté de parler à sa femme, après plusieurs jours où il préférait être seul, silencieux. On espère que Kim Kardashian parviendra à convaincre son époux de suivre un traitement adéquat pour aller mieux et éviter qu’une crise pareille ne se reproduise en public à l’avenir.