Julien Tanti : une télé-réalité pour la naissance d’Angelina, sa petite fille

Certains internautes ont tendance à tirer la sonnette d’alarme concernant cette surmédiatisation des enfants de stars. Julien Tanti a toutefois pu découvrir une telle notoriété avec la télé-réalité et il n’hésite pas à rejoindre les Marseillais lorsqu’il le peut. De ce fait, il n’est finalement pas si surprenant qu’une telle émission voit le jour, car vous pouvez déjà suivre sur les réseaux sociaux son quotidien. Son premier enfant est largement présent sur Instagram, Snapchat ou encore en story.

Une télé-réalité sur la nouvelle vie de Julien Tanti

Si vous ne le savez pas, Julien Tanti a découvert la notoriété grâce à son passage dans les Marseillais que vous retrouvez notamment sur la TNT. Il a eu un premier enfant avec Manon Marsault et le couple a pu accueillir une petite fille prénommée Angelina. Toutefois, leur quotidien a été chamboulé il y a quelques semaines, car ils ont finalement emprunté le même chemin que des adeptes de la télé-réalité.

Cette émission diffusée sur 6play notamment vous permet de découvrir les préparatifs concernant la naissance .

. Vous avez aussi leur déménagement à Dubaï, cette destination attire de nombreux Français et notamment les adeptes de la télé-réalité.

Pour les besoins de cette émission, tout a été filmé pour le plus grand bonheur des fans du couple.

Si vous n’avez pas encore vu ce programme, les premiers épisodes sont déjà au rendez-vous sur 6play comme peut l’annoncer Julien Tanti sur son compte Instagram. La seconde partie est aussi tournée, vous pourrez la découvrir le 5 octobre prochain. Le couple fait donc parti de ceux qui médiatisent tous les moments de leur quotidien.

Plongez au coeur du quotidien de Julien Tanti

Vous ne pourrez plus manquer aucune miette de la vie de Julien Tanti puisque vous en apprendrez un peu plus sur sa compagne et sa grossesse. Cette dernière n’a pas été aussi simple que la première. Elle avait alors fait quelques confidences sur son compte SnapChat puisque le couple est très présent sur cette application. C’est aussi le cas de Nabilla, Thomas Vergara ou encore Jessica Thivenin, et même Thibault Garcia. Manon Marsault a donc été contrainte de se poser de nombreuses questions pour savoir s’il fallait oui ou non attendre la fin de la grossesse ou envisager une naissance prématurée.

Julien Tanti partage donc tout son quotidien avec ses fans et vous avez même été invité à la maternité pour découvrir les premiers moments avec Angelina, la maman et le papa. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, direction Instagram !