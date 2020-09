Julian Alaphilippe devient champion du monde, Marion Rousse partage un doux moment

C’est assez rare qu’un Français dans cette discipline remporte le sacre. Julian Alaphilippe a donc obtenu une distinction de grande qualité puisqu’il est le nouveau champion du monde sur route. Cet adepte du cyclisme était présent au départ du Tour de France, mais, quelques jours plus tard, il reprenait son vélo pour une nouvelle compétition. L’athlète peut donc se féliciter de ses choix, car il a été sacré le 27 septembre dernier. Sa compagne à savoir Marion Rousse n’a pas hésité à partager des photos de lui à plusieurs reprises dont un doux moment.

Julian Alaphilippe a pu compter sur sa compagne

Généralement, la présence de l’entourage est indispensable, cela permet d’avoir de la force et surtout le courage de continuer. Le cyclisme est sans doute l’une des disciplines sportives les plus intenses, difficiles et longues. Les participants au Tour de France réalisent une véritable prouesse puisque le corps est malmené. Sur Instagram, vous avez donc pu découvrir un doux moment immortalisé par Marion Rousse.

Julian Alaphilippe est endormi sur ses genoux, cela illustre parfaitement l’intensité de l’effort demandé .

. Cette consultante pour France TV a également partagé des photos du couple et notamment la dernière lorsqu’elle prend le bouquet.

C’est donc avec une vive émotion que sa compagne a pu le féliciter, mais elle a toujours été un vrai soutien pour Julian Alaphilippe.

Le Français a donc reçu son trophée lors de son déplacement en Italie et même s’il n’a pas décroché le Tour de France, il a eu l’occasion de devenir le champion du monde dans le domaine du cyclisme sur route.

Un premier sacre depuis 1997, Julian Alaphilippe réussit l’impensable

Dans le monde du sport, certains Français ont des difficultés pour briller. Les échecs sont souvent au rendez-vous et, lorsque les victoires sont au rendez-vous comme avec la Coupe du monde de football, les habitants sont nombreux à s’enthousiasmer. De ce fait, Julian Alaphilippe s’impose pour la première fois depuis 1997. À l’époque, Laurent Brochart à Saint-Sébastien obtenait son sacre dans la même compétition. Il aura donc fallu attendre de nombreuses années pour que cette situation se produise à nouveau.

Julian Alaphilippe a tout de même parcouru près de 258 kilomètres en 6h30 pour remporter cette compétition qui demande forcément des sacrifices, mais également de l’endurance, du courage et de la force. Lorsqu’il a eu l’occasion de comprendre qu’il était le nouveau champion du monde, c’est avec une vive émotion qu’il a pu laisser quelques larmes s’échapper. Bien sûr, sa compagne Marion Rousse l’attendait pour partager ce moment incroyable.