Johnny Depp devrait être payé même s’il n’est plus dans les Animaux Fantastiques

Il y a quelques jours, Johnny Depp a perdu son procès contre The Sun et cela aurait pu avoir des conséquences sur sa carrière. En effet, l’acteur a rapidement fait savoir qu’il ne serait pas au casting du prochain volet des Animaux Fantastiques pour le plus grand malheur des fans. Il aura tout de même son cachet qu’il pourra percevoir en intégralité et la somme semble être assez importante. L’information a été partagée par Hollywood Reporter et elle fait également couler beaucoup d’encre.

Johnny Depp est donc retiré de ce film

Le 2 novembre, il perdait son procès contre le journal The Sun et quelques jours plus tard, l’équipe du film a pu constater que Johnny Depp ne faisait plus partie de ce casting. Il faut savoir que cette histoire rythme le quotidien des Américains depuis quelques semaines, et même plusieurs mois. En effet, il a divorcé d’Amber Heard et de nombreuses déclarations ont été partagées.

Le journal The Sun avait notamment précisé que Johnny Depp était un « batteur de femme » .

. Il avait aussi étalé plusieurs épisodes de violences qui concernaient le privé de Johnny Depp et son épouse de l’époque.

Le juge n’a pas souhaité donné raison à Johnny Depp puisqu’il a décidé de se ranger du côté du journal.

En effet, il a précisé que les affirmations étaient « substantiellement vraies ». Toutefois, les répercussions sur la carrière de Johnny Depp ont sans doute été réelles que ce soit pour les relations publiques ou encore la communication. Il faut savoir que la franchise est conséquente puisque 5 films devraient être au rendez-vous pour les Animaux Fantastiques, mais l’acteur ne sera pas au générique.

Johnny Depp devrait percevoir son salaire

Lorsque l’acteur a signé un contrat avec les studios pour cette saga, il a obtenu un « Pay or play » et cela serait donc en faveur de Johnny Depp. Que le film soit produit ou non par les studios pour diverses raisons entraîne forcément le paiement du salaire. C’est pour cette raison qu’il devrait donc obtenir les 10 millions de dollars comme le révèle le journal. Le monde entier a appris sa démission puisque l’acteur a partagé un communiqué dans lequel il explique aussi la situation. Il est aussi présent dans le 3e film de la franchise, mais son rôle est relativement petit. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas le croiser dans les prochains volets de cette saga.



Johnny Depp a également précisé dans ce communiqué qu’il a été contraint de démissionner sur la volonté de Warner Bros. Ce studio souhaite donc se défaire de l’acteur qui incarnait Grindelwald dans cette franchise et il a accepté cette demande. Il faudra donc attendre pour savoir si la perte de ce procès a un impact sur le long terme.