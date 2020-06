JoeyStarr et Pierre Palmade vraiment en couple ? On vous raconte la folle histoire

Les spéculations concernant la vie privée et amoureuse des célébrités vont bon train. Si par malheur une personnalité est prise en photo avec une autre personne connue, elle fera la une des magasine dès le lendemain et chacun leur prêtera une relation – souvent totalement fantasmée.

Laurent Ruquier raconte l’anecdote

Cette histoire qui concerne JoeyStarr et Pierre Palmade n’a cependant pas fait le tour des médias à l’époque mais est restée dans un cadre relativement intime. C’est en 2018 que le présentateur de l’émission On n’est pas couché a décidé de raconter au grand public cette anecdote, alors que les deux concernés étaient présents dans son émission.

Face à un public hilare et surpris, il raconte que des amis à lui ont pendant longtemps été persuadés que le comédien et le rappeur étaient en couple depuis une soirée où ils avaient été vus tous les deux.

Ils se sont rencontrés en boîte de nuit

Laurent Ruquier explique que ses amis vivent dans le même immeuble que Pierre Palmade. Un jour, très tard (ou très tôt c’est selon), ils sont allés frappés à la porte du comédien pour tapage nocturne. Et c’est finalement JoeyStarr qui leur a ouvert la porte.

Les amis de l’animateur ont été fortement surpris de découvrir le rappeur si tard chez Pierre Palmade et se sont confiés à Laurent Ruquier par la suite. Dans l’émission, le comédien a accepté de revenir sur cette fameuse soirée.

Pierre Palmade donne sa version des faits

Pierre Palmade confirme que JoeyStarr était bien chez lui ce soir là, mais commence par dire officiellement qu’ils n’ont jamais été en couple. Le comédien raconte qu’ils se sont rencontrés en boîte de nuit et que le rappeur a accepté de boire un dernier verre chez lui. Il confie avoir été intimidé de le rencontrer et de le voir chez lui si tard.

Mais ils se sont contentés de discuter et de, comme il le dit, refaire le monde ensemble à 5 heures du matin. Mais où est le tapage nocturne dans tout cela ? Pierre Palmade explique que JoeyStarr a allumé les télévisions de l’appartement très forts. A fond, dit-il. Les voisins sont montés pour ce motif là et c’est JoeyStarr qui leur a ouvert la porte.

« De là est parti notre couple » conclut-il, non sans humour et ironie.

JoeyStarr était en couple avec Karine Lemarchand

Pierre Palmade a assumé il y a quelques années sont homosexualité, raison pour laquelle les voisins de Laurent Ruquier ont du penser qu’il entretenait une relation avec JoeyStarr. Mais de son côté, le rappeur n’a jamais été en couple avec un garçon.

Il rigolait de lui-même dans le film Alibi.com et des rumeurs qui couraient à son sujet en jouant son propre rôle, mais en couple avec un autre homme, grand et musclé. Mais dans la vraie vie, JoeyStarr est hétérosexuel et c’est avec Karine Lemarchand qu’il était en couple. L’annonce a surpris, mais il a vécu une histoire avec la présentatrice de L’Amour est dans le pré.

Mais cela n’aura malheureusement pas duré. Leur histoire a été rendue publique début 2018, et c’est quelques mois plus tard, en juin, que nous apprenions qu’ils n’étaient plus ensemble. Elle avait annoncé la nouvelle sur son compte Instagram.

Les faux couples : quand les rumeurs sont lancées

JoeyStarr et Pierre Palmade n’auront pas fait la une des magasines avec cette improbable histoire de relation qui trouve son origine d’une simple soirée entre amis. Les personnes aiment en effet inventer des histoires de couple entre célébrités et les rumeurs à ce sujet sont nombreuses sur les réseaux sociaux.

Alors qu’elle est en couple depuis plusieurs années et désormais maman (elle a d’ailleurs affiché sa jolie silhouette post-accouchement récemment), Louane a connu quelques rumeurs concernant son éventuelle relation avec Kenji Girac, autre participation à l’émission The Voice qui les a fait connaître tous les deux.

La plupart du temps, ces rumeurs sont si infondées que les personnalités ne réagissent pas forcément, préférant l’histoire se tasser. Mais parfois, les rumeurs visent également juste. Avant qu’ils n’officialisent leur relation, Shawn Mendes et Camila Cabello étaient déjà au centre de rumeur concernant leur couple.

Et maintenant qu’ils sont officiellement amoureux, d’autres rumeurs indiquent qu’il ne s’agissait que d’un coup de publicité pour promouvoir leur duo Señorita, et que Shawn Mendes est en réalité homosexuel.