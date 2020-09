Jessica Thivenin et Thibault Garcia : leur incroyable geste très généreux fait parler

Les candidats de télé-réalité gagnent beaucoup d’argent, c’est un fait. Les salaires qu’ils parviennent à se faire chaque mois font d’ailleurs souvent débat dans les médias et sur les réseaux sociaux. On se rappelle de Mélanie Da Cruz qui a été énormément critiquée suite à son passage dans TPMP People (émission présentée par Matthieu Delormeau). Elle y avait révélé remporter 50 000 euros par mois.

Récemment, dans le cadre de sa confrontation avec Carla Moreau et pour clarifier la situation, Jessica Thivenin avait dit qu’en tant que candidate de télé-réalité, elle gagnait en effet bien sa vie. Aujourd’hui, c’est par rapport à un don généreux qu’elle fait parler, puisqu’elle et son mari Thibault Garcia ont décidé d’offrir une jolie somme d’argent à la SPA de Marseille

La SPA partage la nouvelle sur les réseaux sociaux

C’est le compte Instagram SPA Marseille Provence qui a annoncé la nouvelle. Visiblement amoureux des animaux et soucieux de leur santé, le couple qui vit à Dubaï a fait un beau don de 10 000 euros à l’organisation. Et ce n’est pas tout. Ils ont également offerts 100 kilos de croquettes pour nourrir les animaux. Logiquement, la SPA n’a pas manqué de les remercier. On sait que cet organisme compte beaucoup sur les dons pour soigner aux mieux les animaux et leur offrir le meilleur cadre de vie possible. On ne peut que chaleureusement féliciter les deux candidats de télé-réalité pour ce beau geste.

La SPA a en tout cas décidé de leur rendre un joli hommage sur Instagram en les remerciant: « Un grand merci pour cette très généreuse visite de la part de tous les pensionnaires et de l’ensemble de l’équipe de la SpaMarseilleProvence! Merci pour ce beau geste !« .

Ce message est accompagné de photographies du couple en visite dans les locaux de la SPA. On les voit signer le gros chèque de 10 000 euros et sortir de leur véhicule les cent kilos de croquettes qu’ils ont généreusement offerts.

Jessica Thivenin : de quoi redorer une image égratignée ?

Cette information tombe à pique pour Jessica qui s’est quelque peu retrouvée au coeur des polémiques à cause de sa confrontation avec Carla dans les premiers épisodes des Marseillais vs Le reste du monde. Les internautes reprochent à la maman de Maylone d’avoir attendu un tournage pour se confronter à Carla, et ainsi s’assurer une belle séquence dès son grand retour dans l’aventure.

Pourquoi pensent-ils cela ? Par rapport à une phrase de Jessica, celle où elle explique qu’elle s’est déjà expliquée avec Manon (avec qui elle avait également des griefs) mais qu’elle a choisi de le faire hors antenne. Alors pourquoi, sept mois après les faits qu’elle reproche à Carla, a-t-elle décidé de la confronter ? Pour les téléspectateurs de l’émission, Jessica a souhaité faire du buzz ! Et c’est réussi puisque tout le monde n’a parlé que de cela.

La jeune femme s’est retrouvée en Tendance sur Twitter et a essuyé plusieurs critiques. C’est d’autant plus dommage pour elle qu’elle jouit d’un beau capital sympathie, elle qui reste l’une des personnalités les plus appréciées de la télé-réalité. On ne doute pas cependant qu’elle parviendra à sortir la tête haute de ce clash, et que d’autres polémiques autour de l’émission ne tarderont pas à pointer le bout de leur nez.

Nabilla avait fait un beau don en 2013

Jessica et Thibault ne sont pas les premiers candidats de télé-réalité à faire un joli don. A titre d’exemple, on se rappelle du chèque de 6 000 euros que Nabilla avait signé pour soutenir la Ligue de lutte contre le cancer du sein. Elle avait tweeté à l’époque « L’argent se partage, surtout pour la bonne cause. Notre premier don. #Fier« .

C’est une belle manière pour eux de faire d’une part une belle action, et en plus de s’assurer un buzz positif. Car on le sait, quand on est une personnalité publique, il est important de conserver une belle image, car c’est par ce biais que les contrats et les collaborations arrivent et se font. Et finalement, tout le monde sort gagnant de l’histoire. On félicite donc une nouvelle fois Jessica et Thibault pour ce très beau don.