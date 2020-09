Jessica Thivenin : de vives inquiétudes, a-t-elle un cancer ? Découvrez sa vidéo !

Vous avez pu constater que la jeune femme n’est pas au top de sa forme, même si elle a précisé qu’elle se sentait un peu mieux. Il y a quelques jours, un Snap révélait les différents symptômes. En effet, Jessica Thivenin avait des maux de tête, mais également une vilaine toux, le nez était bouché et quelques glaires enveloppaient le tout. Bien sûr, certains internautes ont rapidement pensé au coronavirus qui fait rage dans le monde entier même à Dubaï. Elle a donc été contrainte de réaliser un test notamment pour savoir si le Covid-19 avait atteint son organisme.

Pourquoi Jessica Thivenin pense-t-elle à un cancer ?

Lors de son retour de l’émission les Marseillais vs le reste du monde qui est d’ailleurs diffusée sur la TNT, elle a rapidement constaté l’apparition de ces symptômes assez désagréables. Elle a donc passé un test et il est négatif. Ce n’est donc pas le coronavirus, mais d’autres maladies comme la grippe ressemblent étrangement au Covid-19. C’est aussi pour cette raison que le diagnostic est complexe puisque les symptômes sont souvent identiques avec un ordre d’apparition légèrement différent.

En parallèle de ce problème de santé, Jessica Thivenin a constaté qu’elle avait un grain de beauté dans le dos .

. Elle pense être atteinte d’un cancer à cause d’une information qu’elle avait pu recevoir pendant sa jeunesse.

La mère de Jessica Thivenin lui avait révélé qu’un grain de beauté qui est arraché peut être une source de cancer.

La candidate de télé-réalité et jeune maman n’a pas souhaité se confier à son chéri, mais elle semblait paniquer dans cette story.

Elle révèle également dans ce Snap que le grain de beauté désormais a tendance à pendre. En même temps que les abonnés, Thibault Garcia découvre alors cette histoire et réalise quelques recherches pour en apprendre un peu plus. Nous rappelons que si vous avez un doute concernant un grain de beauté, il peut être judicieux de consulter un dermatologue qui sera en mesure de vous renseigner, et même procéder à des examens si la situation le permet.

Thibault Garcia tente de rassurer Jessica Thivenin

La jeune femme enchaîne les problèmes depuis la naissance de son fils qui a également eu des problèmes de santé. Ils ont passé de nombreux jours à l’hôpital et il aurait même frôlé la mort. Vous vous souvenez sans doute de la vidéo partagée par le couple dans laquelle ils partageaient cette expérience insupportable pendant laquelle leur fils était bleu. Heureusement, Jessica Thivenin avait pu lui réaliser un massage cardiaque. Par la suite, elle aurait connu quelques problèmes avec son chéri notamment à cause du coronavirus, mais elle n’a pas été la seule.

Elle a également essuyé une multitude de critiques sur tous les sujets que ce soit son rôle de mère, son comportement, ses choix professionnels, ses stories… Les internautes ont tendance à la tacler pour tout et n’importe quoi. De plus, Jessica Thivenin a été confrontée à cette maladie, elle était clairement mal comme elle a pu le préciser. Elle évoque désormais cette suspicion de cancer. Thibault Garcia a toutefois constaté que les grains de beauté qui sont arrachés ne sont pas responsables d’une telle maladie, sauf si ceux-là sont des mélanomes. Un examen plus poussé permet généralement de le savoir.