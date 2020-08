Jessica réagit face à une accusation insoutenable : elle aurait avec Thibault entravé la diffusion des Marseillais à Miami et Cancún !

Il n’est un secret pour personne que le monde actuellement traverse une grande crise sanitaire : le coronavirus ou covid-19. Pour atténuer la propagation de ce virus, l’État a instauré une série de mesures préventives parmi lesquelles figure le confinement. Afin de divertir les internautes en cette période trouble de confinement, la chaîne de télévision W9 a pris l’initiative de rediffuser les saisons des Marseillais sur 6play. Presque toutes les saisons, sauf les Marseillais à Miami et Cancún. Une décision qui a ulcéré plusieurs fans de l’émission, incriminant Jessica et Thibault. Découvrez ici, la réaction de ces derniers face à une telle accusation.

Présentation de la téléréalité les Marseillais

Pour ceux qui ne le savent pas, les Marseillais est une téléréalité française diffusée par la chaîne W9, et ce, depuis le 19 novembre 2012. C’est la société Banjay production France qui a produit ladite émission. Cette émission a vu le jour grâce au succès de l’émission Ch’tis diffusée par la même chaîne du 5 septembre 2011 au 7 septembre 2014. Les Marseillais au fil du temps ont pris d’assaut la totalité des programmes sur la chaîne. Il ne peut d’ailleurs en être autrement, car dès sa première saison, cette téléréalité a captivé l’attention de plus d’un. Elle comporte au total 9 saisons :

Les Marseillais à Miami, première saison de cette téléréalité, elle s’est déroulée à Miami pendant un mois. Elle comporte 26 épisodes ;

Les Marseillais à Cancún, la deuxième saison a été tournée en mars 2013 pendant le spring break de Cancún. Elle comporte 41 épisodes ;

Les Marseillais à Rio, tournée pendant 7 semaines à Rio, la troisième saison comporte 66 épisodes ;

Les Marseillais à Thaïlande, tournée pendant 5 semaines en Thaïlande plus précisément à Koh Samui. 56 épisodes la composent ;

Les Marseillais South Africa, diffusée du 22 février 2016 au 20 mai 2016 ;

Les Marseillais South America (6 ᵉ saison) ;

Les Marseillais Australia (7 ᵉ saison)

Avec les deux derniers : Les Marseillais Asian Tour (8 ᵉ saison) et Les Marseillais aux Caraïbes (9 ᵉ saison).

Les internautes accusent Thibault et Jessica d’être à l’origine de la non-diffusion des Marseillais à Miami et Cancún

Pour éviter l’ennui des internautes pendant la période de confinement, W9 a décidé de rediffuser les anciennes saisons de la téléréalité les Marseillais. La toile a vite remarqué que certaines saisons manquaient à l’appel : les Marseillais à Miami et les Marseillais à Cancún. Cette décision a offusqué plusieurs internautes surtout que ladite chaîne n’a avancé aucun motif pour se justifier. Toutefois, plusieurs voix se sont élevées pour désigner Thibault et Jessica, anciens candidats de ladite émission comme les responsables de cette décision. En effet, Thibault l’actuel compagnon de Jessica était encore avec Shanna Kress dans les premières saisons. Une raison qui aurait poussé Jessica Thivenin à interdire la diffusion de ces images selon certains.

Jessica réagit face aux accusations

La rumeur selon laquelle Jessica aurait demandé de faire le tri des saisons a pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux. Elle recevait plusieurs messages à ce sujet. Tétanisée par ces accusations, elle a pris la parole sur Instagram ce dimanche 12 avril pour une petite clarification. « J’interviens parce que je viens de recevoir plein de messages privés qu’on m’envoie en me demandant pour qui je me prends d’avoir interdit la diffusion sur 6Play des Marseillais à Miami et Cancún. Mais en fait vous croyez que je suis qui moi pour dire à W9 à M6, à Banijay, au groupe, vous n’avez pas le droit de diffuser la saison ?! Non mais sérieusement. En vrai ça me fait quoi ? Si à la limite, il y avait une saison que je n’aimerais pas voir diffusée c’est plutôt dans mes saisons à moi, où j’ai honte de comment je me comportais avec mon caractère où je pétais des câbles toutes les deux secondes… Je suis qui pour dire que je ne veux pas que ce soit diffusé ? Faut arrêter ! En plus je reçois plein de messages. Je vous jure que je n’ai pas dit à qui que ce soit de ne pas diffuser parce que sinon j’aurais bien voulu qu’ils ne diffusent pas Rio… C’est dur pour moi de me voir dans les extraits vous croyez quoi ?! ». Agacée, elle dément toute implication.