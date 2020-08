Jessica et Thibault, un couple est au bord du précipice !

Très active sur les réseaux sociaux, on compte ses abonnés sur Instagram par millions de personnes.

Elle ne cesse donc d’afficher sa famille et son quotidien en cette période de confinement.

Ainsi, le public s’étonne de ne plus voir les alliances du couple, des questions se posent et se multiplient. Voici un article qui apporte la lumière sur la situation de couple de la star.

Jessica Thivenin et Thibault Garcia : deux fanatiques des téléréalités en couple

La notoriété de Jessica Thivenin n’est pas des moindres, elle s’est fait un nom grâce au jeu téléréalité Les Marseillais diffusé sur la chaîne de la TNT W9. Depuis ses émissions tournées en téléréalité, le nombre de ses fans n’a cessé de s’accroitre. Elle devint très active sur les réseaux sociaux avec plus de 5 millions d’abonnés. Ses publications sur Instagram montrent une jeune dame très belle avec des courbes corporelles dignes d’une star. Avec le défi de Pillow Challenge, elle a récolté des tas de mentions j’aime. Près de 208 000 mentions, j’aime juste après sa publication. Elle ne cesse de montrer sur les réseaux sociaux sa vie de couple, des vidéos avec son mari Thibaut et autres.

De son côté, Thibault Garcia n’affichait pas la même popularité que Jessica. Ce fanatique des téléréalités un peu plus jeune que sa femme a fait des études en Assurances. Il a participé au casting de la téléréalité les Marseillais. Thibault Garcia se met en couple avec Jessica Thivenin en 2017 après avoir quitté Shanna. Toutefois, avant cette rupture, il avait annoncé avec Shanna qu’il arrêtait la téléréalité en 2016. Aujourd’hui, Jessica et Thibault vivent à Dubaï après une histoire remplie d’épreuve. Thibault est le père de Maylone, son fils avec Jessica.

Jessica et Thibault : un couple en difficulté ?

Avant d’aborder les difficultés actuelles du couple, il est important de voir le parcours amoureux de Jessica. Elle connaît l’amour pour la première fois entre l’âge de 19 ans, mais la relation ne dure pas. Après cette première rupture, d’autres relations ont vu jour dans sa vie avant qu’elle ne se marie à Thibault. Elle a donc été en couple avec des hommes comme :

Julien Tanti

Piou (peu connu)

Nikola Lozina

Thibault Garcia (son mari actuel).

Son histoire avec Thibault commence en 2017. Cette même année, une polémique nait sur cette relation à cause de Julien, son ex. Ce dernier affirme sur les réseaux sociaux que Jessica aurait eu une aventure avec son meilleur ami, Thibault et Julien étaient vraiment de bons amis. Ce fait a laissé penser à plusieurs internautes que Jessica avait peut-être trompé Julien avec Thibault.

Thibault se met automatiquement en couple avec Jessica après sa rupture avec Shanna. Un élément qui vient conforter les suspicions selon lesquels Jessica et Thibault se voyaient depuis. Le nouveau couple est harcelé et certains médias découvrent leur adresse en France. Ils sont dérangés de tous les côtés et décident d’aller loin de la France pour souffler. Leur choix se porte sur Dubaï. Ils s’y rendent et Jessica était en état de grossesse. Elle traverse la période de la grossesse avec quelques difficultés puisqu’elle était alitée. En octobre 2019, elle donne naissance à Maylone.

Avec la crise sanitaire actuelle, le couple se retrouve confiné à Dubaï et doit passer son quotidien à se distraire sur les réseaux sociaux. Certains fans ayant observé leurs dernières photos se rendent compte qu’ils ne portent plus leurs alliances. Pour un couple aussi amoureux qui ne cesse de s’afficher, il y a de quoi se poser des questions. Beaucoup de personnes ont des raisons de penser que le couple est en froid. Toutefois, Jessica fait une vidéo pour annoncer qu’ils vivent dans « zéro bijou », mais qu’ils finiront par remettre leurs alliances. Les internautes n’avaient donc pas à penser à une dispute où à un signe annonciateur de leur rupture. Ainsi, Jessica et Thibault forment un très beau couple et s’aiment beaucoup. Ils retirent leurs alliances simplement par choix personnels.