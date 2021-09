Jennifer Lopez et Ben Affleck : Le couple glamour est pris en photo à la Mostra de Venise… C’est beau l’amour !

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont de nouveau en couple, et ce depuis Mai 2021. Ils se sont rendus ensemble à Venise pour la première du film « The Last Duel ». Dès leur arrivée dans la ville de l’amour, les deux tourtereaux ont fait sensation. Ils ont ensuite eu droit à leur premier tapis rouge depuis leur réconciliation. C’était à la Mostra de Venise, le vendredi 10 septembre 2021.

Jennifer Lopez et Ben Affleck : une histoire d’amour qui ne date pas d’aujourd’hui !

Pour ceux qui s’en rappellent, Jennifer Lopez et Ben Affleck n’en sont pas à leur premier coup d’essai. Les deux célébrités avaient déjà attiré les regards sur leur couple, au début des années 2000. Ils étaient alors très jeunes, et sans enfants. Ils profitaient de la vie et affichaient leur bonheur sur les tapis rouges face au monde. Le couple était d’ailleurs l’un des couples glamour les plus appréciés à Hollywood.

Jennifer Lopez et Ben Affleck semblaient être faits l’un pour l’autre. D’ailleurs, J.Lo avait dédié à son amoureux, sa chanson « Tu seras toujours mon amour, mon homme, mon enfant, mon ami et mon roi ». Malheureusement, leur histoire d’amour fut de courte durée, puisqu’elle se termine en 2003. Le couple qui était déjà fiancé se sépare, mais visiblement, c’était loin d’être la fin. Plus de 17 ans après, ils se retrouvent et vivent à nouveau leur amour aux yeux du monde.

Le couple Jennifer Lopez et Ben Affleck fait une apparition remarquée à Venise

Près de 2 décennies après leur séparation, le couple Jennifer Lopez et Ben Affleck est à nouveau réuni. Le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils sont toujours aussi beaux ensemble. Ils font d’ailleurs une apparition très remarquée ce vendredi 10 septembre. Le couple profitait ensemble d’une petite sortie dans la lagune, dans la belle ville de Venise. Ils se baladaient main dans la main, ce qui laisse penser qu’ils nagent vraiment dans le bonheur.

Plus tard dans la soirée, le couple se rend à la première du film « The Last Duel ». On pouvait donc voir sur le tapis rouge de la Mostra, Ben Affleck aux côtés de sa magnifique compagne. La chanteuse âgée de 52 ans est toujours aussi belle et sexy. Le retour de ce couple emblématique fait vraiment plaisir à voir, et suscite de nombreux commentaires de la part de leurs fans.

Sur les nombreuses photos prises à cette première, le couple est rayonnant et souriant. J.Lo a opté pour une belle robe George Hobeika, qui lui a permis de faire un mix parfait entre glamour et sexy. Pour accompagner sa tenue, elle a opté pour une pochette Judith Leiber et de bijoux Cartier. De son côté, Ben Affleck, également très séduisant, s’est fait remarquer grâce à son costume sur mesure de la marque Dolce & Gabbana.

Ils ont montré une fois de plus qu’ils étaient les rois du tapis rouge. Plein d’assurance et avec un look parfait, le couple fait sensation et apporte la preuve de l’amour éternel qui les unit.