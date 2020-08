Jennifer Aniston : écœurée par Angelina Jolie.

Que Jennifer Aniston et Angelina Jolie se détestent, c’est fort possible. En effet, le passé des deux femmes a été mouvementé. Souvenez-vous, en 2005, la sortie du film Mr et Mrs Smith. Le film est un grand succès. A l’affiche, deux stars portent le film sur les épaules. Le séduisant Brad Pitt et la belle Angelina Jolie. Mais le film avait fait l’objet de rumeurs dès avant sa sortie. Des photos montrant les deux stars en privé avaient alimenté les rumeurs sur la réelle nature de leur relation et effectivement, il y avait anguille sous roche. Bien entendu les deux acteurs avaient démenti les cancans et avaient assuré que leur relation était strictement professionnelle. Il est vrai que celui qui avait été plusieurs fois élu comme l’homme le plus sexy du monde était marié avec une autre actrice star, la belle Jennifer Aniston.

Brad Pitt et Jennifer Aniston annoncent leur séparation

Début 2005, soit peu avant la sortie du film Mr et Mrs Smith, Jennifer Aniston et Brad Pitt annoncent leur séparation. Tout Hollywood est surpris ce d’autant plus que le couple faisait partie des couples de stars les plus en vue à cette période. Certes les mauvaises langues avaient jasé mais le couple semblait solide et très heureux. Si Hollywood adore les petits commérages, l’Amérique déteste les briseuses et les briseurs de ménages. Les infidélités sont très mal vues au pays de l’oncle Sam. Bill Clinton en sait quelque chose, lui qui a faillit se faire destituer quelques années auparavant à cause de ses infidélités. La planète people est très déçue de perdre son couple star. Le divorce sera prononcé en fin d’année.

Angelina et Brad s’affichent ensemble

A peine l’annonce de la séparation faite, Angelina Jolie et Brad Pitt s’affichent ensemble et semblent de plus en proches. Mais il est vrai que les deux acteurs font la promotion du film. Angelina déclare avec beaucoup d’hypocrisie dans une interview qu’elle ne pourrait pas être intime avec un homme marié puisqu’elle a elle-même été traumatisée par le comportement de son père qui trompait sa mère. Mais ce faisant, la jeune femme était d’une très belle hypocrisie. En effet, il y a quelques temps le garde du corps des deux stars durant le tournage, ne s’était pas gêné pour faire des révélations. Selon lui, les deux acteurs n’avaient pas attendu la séparation du couple Aniston-Pitt pour démarrer une relation.

Le dégoût de Jennifer Aniston

La jeune femme avait été très déçue par le comportement d’Angie. En effet, cette dernière avait nié toute relation avec le mari de Jennifer. Et il est vrai que ce dernier avait simplement dit à son épouse qu’il ne croyait plus en leur relation. Il avait aussi nié qu’il avait une relation avec sa partenaire. Il avait donc lui aussi menti à l’interprète de Rachel. Si on peut comprendre que Brad Pitt ait voulu prendre sur lui la responsabilité de la rupture du couple, Angelina n’a pas eu cette élégance vis-à-vis de l’épouse bafouée.

Les déclarations d’Angelina Jolie après la rupture de son amant

Angelina avait déclaré que quand elle avait rencontré Brad Pitt, cela avait été une énorme surprise pour elle et qu’ils avaient très vite compris que ce qui se passait entre eux allait impacter leurs vies. Elle a aussi expliqué qu’elle avait énormément hâte de commencer à travailler. En expliquant cela, Angelina avouait qu’elle savait dès la première rencontre avec le mari de Jennifer, qu’elle allait avoir une relation avec lui. Bien entendu Jennifer n’avait jamais digéré cette sortie. Mais Jennifer est une femme qui a beaucoup d’élégance morale. Elle n’a jamais fait le moindre commentaire même si elle n’en pense pas moins.