Jenifer fait fondre ses fans avec une photo sur Instagram

Toujours suivie par des millions de fans sur les réseaux sociaux, la jeune femme de 37 ans profite de sa communauté bienveillante en cette période de confinement. Hier encore, ces admirateurs n’ont pas manqué de lui apporter beaucoup d’amour, en répondant avec admiration à la dernière photo postée par la jolie brune.

Jenifer met des étoiles dans les yeux de ses fans

Dans une nouvelle photo très naturelle, où elle arbore des cheveux en bataille et une petite tenue sportive légère, l’inoubliable interprète de « J’attends l’amour » a une fois de plus fait l’unanimité auprès de ses abonnés. Non seulement les commentaires élogieux se sont enchaînés sous le cliché, mais elle a en plus récolté plus de 60 000 likes, bien au-delà de sa moyenne habituelle. Un style résolument casual, particulièrement approprié au confinement, qu’elle doit sans doute passer sur son île, la Corse, dont elle est si fière, en compagnie de son mari Ambroise Fieschi, qu’elle a épousé il y a moins d’un an.

L’ex-jurée de The Voice s’occupe pendant le confinement

Même si la chanteuse doit rester chez elle comme le reste de la population française, elle n’en est pas moins active, et participe à de nombreuses opérations afin de lutter contre la crise sanitaire et la propagation du coronavirus. Cette dernière a donc décidé de vendre l’une de ses robes de tournée, et de reverser la somme reçue au profit d’une association d’aide aux soignants. Sa participation rejoint celle de 300 autres artistes, tous unis pour apporter leur soutien à la fondation hôpitaux de Paris.

« Pendant que nous sommes tous confinés, le personnel soignant se retrouve au premier rang face au virus, écrit l’artiste. L’association SPS est à leur écoute 24/24 et 7/7 pour les aider à surmonter cette épreuve psychologique si terrible. C’est aussi ça notre rôle d’artiste que de mettre en lumière tout ce qui pourra aider les soignants, mais aussi les familles touchées par la maladie. On compte sur vous pour faire un don, quel que soit le montant. Montrons-leur que nous prenons soin d’eux comme ils le font pour nous. »

Une initiative remarquée, pour laquelle Jenifer a reçu de nombreux remerciements de la part des soignants de sa communauté.

L’anecdote de Jennifer sur l’époque de la Star Academy

Lors d’une interview pour le magazine « Télé 7 jours » fin mars, Jenifer confiait que ses parents l’avaient prise en flagrant délit d’une petite manie pendant son séjour à la Star Academy, alors même qu’elle leur cachait depuis quelques années.

Ainsi, la chanteuse avoue que durant l’émission elle avait tendance à oublier la présence des caméras autour d’elle.

Vivant comme si de rien n’était, la jolie brune ne s’était pas gênée pour fumer dès qu’elle en avait l’occasion. Un secret que ses parents étaient bien loin de connaître manifestement.

L’histoire ne dit pas si elle s’est fait taper sur les doigts, mais il est probable que non, trop heureux qu’ils devaient être de la victoire de leur fille !