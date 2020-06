Jenifer de The Voice fait grosse sensation pour le prime avec sa robe très affriolante

Ce n’est pas la première fois qu’elle fait sensation avec des vêtements, car Jenifer a déjà eu l’occasion de combler les attentes des passionnés de la mode. En effet, elle ose les imprimés, les différents motifs colorés ou encore les produits sobres et même les robes qui épousent à la perfection toutes les formes. Dans tous les cas, les fans sont comblés et vous pourrez même découvrir une robe simple, mais elle a la particularité d’être transparente.

Jenifer redonne un peu de fraîcheur à cette robe

De nombreuses stars du petit écran, de la chanson ou encore du cinéma peuvent inspirer les hommes ainsi que les femmes. Lorsque Jenifer a pu porter sa robe avec une petite dose de transparence, elle a rapidement donné l’envie à la gent féminine de l’adopter. De ce fait, ceux qui ont pu trouver une version similaire dans les commerces de prêt-à-porter ont été aux anges et les stocks ont rapidement disparu.

Dans la saison 8 de The Voice, Jenifer portait alors cette fameuse robe noire et elle avait la particularité d’avoir un esthétisme très réjouissant .

. Plusieurs morceaux composaient alors cette robe afin de créer un ensemble très intéressant pour les passionnés de la mode.

Certes, la transparence pourrait ne pas plaire à tout le monde, mais elle reste légère et vous pouvez donc apercevoir la peau, mais sans que toute l’anatomie ne soit dévoilée.

Si vous souhaitez retrouver cette robe, il faut peut-être frapper à la porte de Paco Rabanne puisque cette maison de Haute Couture était à l’origine de la conception. Difficile de savoir si vous pourrez trouver ce petit bijou, mais de nombreuses femmes ont pu l’apprécier à sa juste valeur.

Jenifer a su revisiter le monde de la mode

Sur le plateau de The Voice, vous avez pu obtenir un vrai défilé et ce n’est pas forcément le cas pour cette édition 2020 qui a été chamboulée notamment par le confinement. En effet, les coachs portent des tenues sympathiques, mais elles ne sont pas aussi réjouissantes que celles dévoilées lors de ces directs par Jenifer. La chanteuse avait réellement l’art et la manière de réinventer le monde de la mode et toutes les femmes attendaient finalement la prochaine tenue qui pourrait rythmer quelques semaines plus tard leur dressing. Dans tous les cas, le fashion faux pas n’existe pas chez la chanteuse et vous pouvez également regarder son compte Instagram, elle porte souvent des tenues élégantes ou décontractées qui sont à la pointe des tendances.