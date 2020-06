Jean-Pierre Pernaut va-t-il apprécier cette vidéo qui buzz ?

Jean-Pierre Pernaut est marié à Nathalie Marquay, ils ont eu ensemble deux beaux enfants qui tentent aussi de percer sur la toile. Vous avez d’un côté Tom et de l’autre Lou. Cette dernière est devenue la reine d’Instagram en partageant des stories, des photos, des vidéos et même un concours. Lors d’un passage sur le site de Gentside, le frère et la soeur ont accepté de se prêter à un petit jeu, celui de l’imitation. Toutefois, cette dernière pourrait-elle plaire à Jean-Pierre Pernaut ?

Lou Pernaut a une vraie admiration pour Nathalie Marquay

Certes, l’imitation est au rendez-vous, mais la fille de Jean-Pierre Pernaut a toutefois eu des propos doux et touchants envers sa mère. Dans cet entretien, elle évoque alors son passé puisque l’ancienne Miss France a commencé sa carrière alors qu’elle n’avait rien et grâce à sa détermination, elle a réussi à obtenir ce qu’elle souhaitait. Elle n’a pas d’études, mais elle a pu percer dans les domaines qu’elle voulait. Lou Pernaut précise qu’elle est de ce fait très fière de sa mère.

Cette interview est aussi idéale pour apprendre à connaître Tom et Lou Pernaut, qui sont les deux enfants de Jean-Pierre et Nathalie Marquay Pernaut .

. Le jeune homme voudrait percer dans le monde automobile et vous trouverez d’ailleurs quelques vidéos à ce sujet sur YouTube.

Tom Pernaut apprécie grandement le karting et sa soeur a une préférence pour la direction artistique et l’architecture d’intérieure.

Lou Pernaut voudrait alors créer sa propre entreprise dans ce domaine.

A savoir si la vidéo pourrait plaire à Jean-Pierre Pernaut, Lou précise que son père est très gentil et il est généreux, il est toujours aux côtés de sa famille.

Une imitation du père de famille par les enfants

Si vous regardez le JT de TF1, vous savez que la présentation proposée par Jean-Pierre Pernaut est toujours la même, mais elle est grandement appréciée depuis toutes ces années. Il partage ainsi l’actualité, mais également des reportages très réjouissants sur les villes, les villages, le savoir-faire des français, les produits locaux, l’artisanat. Il faut reconnaître, le journal télévisé de Jean-Pierre Pernaut n’est pas comme les autres, cela explique sans doute les audiences très élevées qui sont obtenues régulièrement.

Comme le montre la vidéo, Tom et Lou Pernaut se lancent dans une imitation de leur père que ce soit en lançant la météo d’Evelyne Dhéliat ou encore en présentant un reportage sur les vaches. La jeune femme précise que son père va être content lorsqu’il va découvrir cette imitation. Difficile de savoir s’il a eu une réaction puisqu’elle n’a pas été partagée, mais ses deux enfants sont attachants. Ils sont également très jeunes puisque Tom à 16 ans seulement et sa soeur Lou 17 ans. Vous pouvez donc les suivre quotidiennement sur Instagram puisqu’ils sont assez présents.