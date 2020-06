Jean-Pierre Pernaut : ses deux enfants l’imitent et c’est hilarant !

Tom et Lou ont accepté l'invitation du compte Instagram @gentsidefr et ont répondu à leurs questions.

Jean Pierre Pernaut est sans doute l’une des personnalités médiatiques préférées des français. Ses coups de gueule rafraîchissants (alors qu’il est salarié de la première chaîne d’Europe) régalent les téléspectateurs qui aiment ses reportages et l’écouter annoncer les informations au quotidien.

Mais dans la famille, ses deux enfants comment à se faire connaître malgré leur jeune âge. Tom (16 ans) et Lou (17 ans) commencent à avoir une petite notoriété et se sont récemment amusés à imiter leur père dans une hilarante vidéo. On vous en dit plus.

Lou : star de Tik Tok

Lou s’est fait connaître grâce à une vidéo virale qu’elle a publié sur l’application Tik Tok. Dans cette vidéo, elle y filme son père, qui travaillait à domicile pendant le confinement (il était filmé depuis son salon).

Elle montre à ses abonnés la réaction de celui-ci lorsqu’elle lui montre les photos qu’elle met sur son compte Instagram. Et la réaction de son père a beaucoup fait rire les internautes puisqu’il dit ne pas reconnaître sa fille en photo.

regardez la fille de jean-pierre pernaut elle a mit quoi sur son tiktok 😭 je le trouve trop kiki pic.twitter.com/Eg8ynyg9tA — ana (@zaynmnlik) April 24, 2020

Lou et Tom imitent leur père

Les deux enfants de Jean Pierre Pernaut et Nathalie Marquay ont accordé une interview sur Instagram au compte @gentsidefr. Ils se sont d’abord mutuellement complimentés comme demandés par l’interviewer et nous pouvons sans mal voir qu’ils sont proches et très complices.

Par la suite, on leur demande s’ils peuvent imiter leur père. Si Lou a du mal à savoir quoi dire exactement pour l’imiter, son frère Tom trouve les mots justes. Il s’amuse à caricaturer les sujets de son père, souvent tournés autour de la campagne et du champêtre. Une imitation qui fait énormément rire sa soeur, qui confie que leur père sera certainement ravi de voir ça – notez l’ironie.

Lou est très inspirée par sa mère

La vidéo nous permet d’en savoir plus sur le frère et la soeur. Nous apprenons ainsi que Tom est un passionné de sport automobile, tandis que Lou espère travailler dans l’architecture – elle est en terminale et débute sa vie étudiante dès la rentrée.

A la question « quelle personnalité vous inspire« , Lou répond sans hésiter qu’il s’agit de sa mère, Nathalie Marquay. Elle explique que sa mère est partie de rien et a su trouver sa voie et en arriver là aujourd’hui malgré le fait qu’elle n’a pas fait d’étude. Elle trouve son parcours de vie admirable et c’est pour cela qu’elle a pensé à elle directement.

L’ancienne Miss France a su user de son influence pour parler de sujets graves, et notamment de la maladie dans son livre Le cancer en face – donnons toutes ses chances à la vie. Elle y revenait sur son combat contre la leucémie. Un aspect d’elle dont ses enfants doivent être également très fiers.

Fille de Jean Pierre Pernaut : une bénédiction ?

Lorsque Lou a commencé à avoir une petite notoriété sur Tik Tok, les internautes ont très vite retenu son nom de famille. La jeune femme a été inondée de questions au sujet de son père, les abonnés de l’application voulant déjà savoir si elle était bien sa fille et comment c’était d’être la fille d’une telle personnalité.

Les français se sentent proches de Jean Pierre Pernaut qui s’invite dans leur salon tous les jours de la semaine. Mais c’était assez dur à vivre pour la jeune femme qui s’est confiée, expliquant qu’elle voulait être appréciée en tant que personne, en tant que femme, en tant qu’individu, et non en tant que fille de. « Aimez moi par moi-même ou ne m’aimez pas » avait-elle alors écrit, vraisemblablement excédée par tant de questions au sujet de sa famille.

Jean Pierre Pernaut de retour : les internautes ravis

Sur Twitter, Jean Pierre Pernaut a annoncé son retour à la présentation du JT de 13 heures, sans oublier de remercier et féliciter Jacques Legros, son remplaçant.

Et les internautes ont été ravis de voir revenir leur présentateur préféré. Le tweet a été aimé plus de 3200 fois et les téléspectateurs ont répondu présents. Ils espèrent que Jean Pierre Pernaut sera toujours aussi franc, drôle et vif d’esprit et que ses sujets seront toujours aussi plaisants.

Ils espèrent également (secrètement ou non) que le papa de Tom et Lou n’hésitera pas à pousser de nouveaux coups de gueule, lui qui s’en été pris au gouvernement sans détour, et en direct.