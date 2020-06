Jean Pierre Pernaut : sa popularité vient de sa franchise, selon le présentateur

Jean Pierre Pernaut est sans doute le présentateur de JT préféré des français, et cela s'explique sans doute par son franc parler.

Les présentateurs de journaux télévisés tiennent une place particulière dans le coeur des français puisqu’ils s’invitent tous les jours dans nos salons ou nos cuisines pour nous tenir au courant des informations nationales et internationales. Avec le temps, ils deviennent finalement comme de vieux amis qu’on aime revoir chaque jour.

Présentateur de journal télévisé : un métier de journaliste avant tout

On l’oublie souvent, mais les présentateurs du journal télévisé de TF1 sont également (et avant tout) des journalistes et rédacteurs en chef qui décident des sujets qui seront abordés dans leur journal télévisé.

Jean Pierre Pernaut est certainement très apprécié pour ces choix éditoriaux, lui qui, chaque jour à 13 heures, propose souvent des sujets légers, qui vont à la rencontre des français. On dit généralement que le journal télé de 13 heures est moins anxiogène que celui de 20h (massivement suivi) et Jean Pierre Pernaut représente sans doute cette légèreté.

Il informe – c’est le but premier du journal – mais il divertie aussi les téléspectateurs, les faisant voyer aux quatre coins de la France. Son fils Tom, en compagnie de sa soeur Lou, s’était d’ailleurs amusé à caricaturer son père en rigolant sur ses choix de sujet quotidien.

Les coups de gueule de Jean Pierre Pernaut plaisent aux français

Ce dont raffole les téléspectateurs du journal télé de Jean Pierre Pernaut, ce sont les prises de position du journaliste. A plusieurs reprises, il n’a pas hésité à donner un ressenti bien personnel sur une situation donnée.

En plein confinement au mois d’avril, il n’avait pas hésité à donner son avis sur la gestion du confinement de la part du gouvernement français qu’il jugeait incohérente.

Il s’étonnait alors qu’il était sorti de voir énormément de personnes à l’extérieur, sans contrôle policier, contrairement à ce qu’avait annoncé le chef de l’État. Une prise de parole qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux et qui a fait le tour sur internet, devenant très rapidement virale.

Son absence par la suite a inquiété les téléspectateurs qui ont eu peur que la chaîne n’ait pas apprécié qu’il donne de cette manière son avis. On se rappelle que TF1 avait viré Claire Chazal du jour au lendemain, choquant ses fans habitués à la voir chaque jour dans leur écran de télévision. Mais il a rassuré les téléspectateurs, assurant qu’il avait pris une semaine de vacances qui étaient prévues depuis un moment.

Jean-Pierre Pernaut considère ne pas avoir poussé un coup de gueule

Lors d’une interview accordée à Azur Tv sur Youtube, le journaliste est revenu sur la Une de Télé loisirs qui titrait que Jean Pierre Pernaut était plus populaire que jamais. Le magasine avait relayé un sondage qui montrait en effet toute la popularité du présentateur.

Et Jean Pierre Pernaut fait le lien entre cette popularité et le récent coup de gueule qu’on lui a prêté. Mais il explique que selon lui, il s’agit plus d’une remarque de confiné que d’un réel coup de gueule. Il pense que les français ne sont peut-être pas habitués à voir un journaliste parler comme cela, lui qui se considère proche des citoyens.

Il n’avait visiblement pas pour but de faire le buzz mais de simplement faire savoir son ressenti quant aux incohérences qu’il avait pas noter, non pas en tant que journaliste et personnalité, mais en tant que citoyen confiné comme tous les autres.

Les français plébiscitent la franchise

Coup de gueule ou non, il semblerait que les français plébiscitent la franchise des personnalités. Ils ne veulent plus de langue de bois. Ils veulent des personnalités franches et directes, qui osent dire ce qu’elles pensent. C’est sans doute pour cela que Jean Pierre Pernaut est si populaire, outre son capital sympathie indéniable.

Une telle popularité pourrait lui assurer une place à la tête du JT pour encore plusieurs années, mais Jean Pierre-Pernaut dit ne pas se faire des plans sur la comète. Une chose est sure, les fans aimeraient le voir encore plusieurs années annoncer les informations et ne se sentent pas prêts à l’idée de le voir prendre sa retraite. Ses audiences étant toujours très bonnes et sa popularité visiblement plus haute que jamais, la chaîne n’a aucun intérêt à vouloir se passer de ses services.