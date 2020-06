Jean-Pierre Pernaut : sa fille fait des ravages sur Instagram et se fait critiquer, comment va-t-il réagir ?

Jean-Pierre Pernaut : les relations avec sa fille dévoilées dans une interview exclusive, elle serait plus proche de sa mère !

C’est un véritable coup de tonnerre que l’on a pu voir ce week-end dans la famille de Jean-Pierre Pernaut, dans une interview qui va faire parler d’elle pendant encore très longtemps. Mais cette fois-ci, il ne s’agit pas comme on pourrait s’y attendre à une nouvelle interview de Jean-Pierre Pernaut, connu pour ses coups de sang nombreux contre le gouvernement d’Emmanuel Macron dernièrement. En effet, bien qu’il était confiné chez lui et préférant prendre à juste titre toutes les précautions pour ne pas mettre sa vie en danger, il n’hésitait pas à prendre la parole en direct dans son journal de 13 heures.

Alors que son “joker” depuis plusieurs années Jacques Legros était à la présentation du journal de 13 heures, on pouvait effectivement retrouver le journaliste prendre la parole et parfois donner de véritables “coups de gueule” contre le gouvernement d’Emmanuel Macron, notamment concernant les plages où il désapprouvait les actions menées par le gouvernement.

Mais cette fois-ci, ce n’est pas le journaliste Jean-Pierre Pernaut qui a fait parlé de lui dans les médias mais sa fille Lou Pernaut ! En effet, la jeune femme est très active sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur Instagram et TikTok où elle diffuse des photos et des vidéos, notamment avec son père Jean-Pierre Pernaut qui a carrément avoué en face d’elle qu’il ne la reconnaissait pas dans les photos et les nombreuses vidéos qu’elle publie sur les réseaux sociaux. Et pendant que les mauvaises langues vont dire que la jeune femme s’entendrait mal avec son père Jean-Pierre Pernaut, ces derniers vont malheureusement y voir pour eux une confirmation dans la toute première interview que la jeune femme a donné au magazine OhMyMag.

En effet, dans une interview en vidéo, on peut la retrouver répondre à quelques questions sur sa vie, mais également sur ses relations avec son père Jean-Pierre Pernaut. Et c’est à la grande surprise de toutes et tous qu’elle va répondre être beaucoup plus proche de sa mère que de son père, bien que les relations semblent très bonnes entre son père Jean-Pierre Pernaut et elle ! En revanche, concernant sa communauté, on peut lire ici et là de nombreux commentaires qui ne sont pas toujours flatteurs pour Lou Pernaut !

Alors que la jeune femme s’affirme et n’hésite pas à dire haut et fort ce qu’elle pense comme son père, on peut retrouver sur les réseaux sociaux de nombreux commentaires sur ses tenues qui sont parfois très critiquées ! Il faut dire que Lou Pernaut n’hésite jamais à partager des clichés de son quotidien et à se mettre parfois en scène, quitte à ce que la déplaise à certains ! On a pu la voir il y a tout juste quelques heures publier un cliché où la jeune femme apparaît pulpeuse avec un rouge à lèvres très discret et un maquillage qui va faire chavirer plus d’une personne à coup sûr !

Mais parmi tous les commentaires qui félicitent la jeune femme pour sa beauté, on retrouve parfois des détracteurs qui ne lui veulent pas toujours que du bien ! Cela n’est pas sans rappeler une autre fille de star qui est très critiquée pour ses tenues également et pour ses moindres faits et gestes : Jade Hallyday, la fille de Laeticia Hallyday.

Bien que l’on imagine que les enfants de personnalités publiques soient préparées dès leur plus jeune âge aux nombreuses critiques qui peuvent arriver à leur encontre sur les réseaux sociaux mais aussi dans la vie, on peut supposer que les réactions négatives ne sont parfois pas faciles à entendre ! Bien heureusement pour elle, Lou Pernaut semble avoir beaucoup de caractère et cela devrait lui permettre de répondre à ses détracteurs !