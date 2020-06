Jean-Pierre Pernaut : la réaction de Nathalie Marquay qui sera « seule » à la maison

C’est sans doute la nouvelle la plus réjouissante pour l’ensemble des fans de Jean-Pierre Pernaut puisqu’ils pourront enfin le découvrir sur le plateau de TF1. Il proposait un petit passage très sympathique avec son 13h à la maison, mais les téléspectateurs avaient besoin de le revoir dans un format classique. Comme il a pu l’annoncer sur son compte Twitter, lundi prochain, il sera de retour et il a également tenu à remercier l’ensemble de l’équipe, mais également Jacques Legros.

Heureuse, Nathalie Marquay partage sa réaction

Jean-Pierre Pernaut a précisé qu’il était très heureux de retrouver le plateau de TF1 pour le JT de 13h qui est tant apprécié par les Français. Toutefois, sa femme a également souhaité publier un message sur son compte Instagram dans lequel, elle fait part de son bonheur. Elle est donc heureuse pour son mari qui aura enfin l’opportunité de retrouver son équipe qu’il aime tant. De ce fait, Nathalie Marquay sera sans doute « seule » à la maison pour le 13 heures, mais elle se réjouit toutefois pour son homme.

Le couple était présent sur le plateau virtuel de Qui veut gagner des millions, car il a pu participer à l’émission face à Camille Combal .

. Nathalie Marquay a également donné des nouvelles de son mari notamment via le plateau de Cyril Hanouna.

Elle avait d’ailleurs demandé à ce que les rumeurs concernant les théories du complot s’arrêtent puisqu’elles n’étaient pas justifiées.

En effet, Jean-Pierre Pernaut avait le 13h à la maison pour préserver sa santé, il n’a jamais été écarté apparemment par la chaîne principale.

Les réactions à la suite du message de son épouse sont bienveillantes, sauf certains internautes qui ont tenté de gâcher la fête avec des propos méchants et injustifiés. Ils sont certes minoritaires et ils ne peuvent pas entacher le bonheur des Français et du couple.

Vous aurez donc deux rendez-vous pour le 13h à la maison, Jacques Legros sera toujours aux commandes du JT de 13h jusqu’à la fin de la semaine. Il laissera ensuite la place à Jean-Pierre Pernaut qui sera normalement absent au cours de l’été puisqu’il devrait prendre des congés. Aucune date officielle n’a été partagée, mais pour l’instant, il se focalise sur le bonheur de retrouver toute son équipe et de travailler finalement normalement. Lorsqu’il sera absent, ce sera son joker à savoir Jacques Legros qui devrait reprendre les commandes.

Vous avez donc rendez-vous le 8 Juin prochain sur TF1 pour les nouvelles aventures de Jean-Pierre Pernaut sur le plateau du JT, il est très attendu au vu des réactions sur le Web. Il anime tout de même ce journal télévisé depuis plusieurs décennies et il a toujours la même fougue et l’envie de partager son métier avec tous les téléspectateurs.