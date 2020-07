Jean-Pierre Pernaut est-il le seul à pouvoir se permettre des coups de gueule ? Anne-Claire Coudray donne son avis

Jean-Pierre Pernaut a été élu personnalité préférée des français, devant ses collègues Stéphane Bern et Nagui. Le journaliste est apprécié des français pour ses journaux télévisés de 13 heures dans lesquels il n’hésite pas à donner son avis. On se rappelle pendant le confinement de son coup de gueule à l’encontre du gouvernement et sa gestion du confinement, lui qui était sorti de chez lui pour la première fois en plusieurs semaines et constatait qu’il y avait beaucoup de personnes dehors, sans qu’aucun contrôle policier ne soit opéré.

Jean-Pierre Pernaut joue son rôle de journaliste

Mais selon le principal intéressé, il ne s’agit pas tant de coup que de gueule que de simplement donner son avis de journaliste. Le travail de sa profession consiste à analyser une situation donnée et la commenter. S’il est présentateur de son journal télévisé, il est également journaliste et rédacteur en chef.

Cela lui offre une tribune parfaite pour mettre en avant ses idées. S’il ne le fait pas toujours, il n’hésite pas à dire ce qu’il pense, lui qui considère qu’il s’agit plutôt de constatation sur une situation donnée. Cela lui apporte un véritable capital sympathie chez les téléspectateurs et, surtout, ce comportement reste plutôt unique dans le paysage audiovisuel actuel. Sa consoeur Anne-Claire Coudray a expliqué pourquoi, selon elle, Jean-Pierre Pernaut peut se permettre ses partis pris.

Anne-Claire Coudray met en avant l’expérience

C’est dans les colonnes de Télé 7 jours que la journaliste s’est penchée sur la question. Lorsque le sujet est abordé, elle explique simplement « c’est sans nul doute le seul qui puisse se le permettre« .

Anne-Claire Coudray apporte ensuite une justification à ses propos. Elle considère que Jean-Pierre `Pernaut possède désormais une réelle légitimité obtenue après 32 ans à la tête du 13 heures. Une expérience qui fait de lui un journaliste respectueux, écouté, et bien placé.

Enfin, le rôle des téléspectateurs a son importance selon elle : « Il y a également le fait que les téléspectateurs l’y autorisent ». Si des rumeurs circulaient au sujet des patrons de TF1 qui ne verraient pas d’un bon oeil ces coups de gueule, il n’en est rien. Au contraire, la chaîne n’hésite pas à gentiment se moquer de Jean-Pierre Pernaut dans C’est Canteloup, ce qui est tout à fait au goût de la journaliste qui explique qu’elle trouve ça « sain » de « rire de ça sur TF1« .

De quoi enterrer d’autant plus les rumeurs de possible éviction du journaliste par la chaîne. Mais Anne-Claire Coudray pense cependant qu’elle ne manque pas non plus de donner son avis sur la chaîne, signe de la grande liberté qui leur est attribuée.

Jean-Pierre Pernaut raciste ?

Lorsqu’a été rendu public le résultat du sondage faisant de Jean-Pierre Pernaut la personnalité préférée des français, de nombreux internautes peu sensibles au charme du journaliste n’ont pas hésité à le critiquer, affirmant que celui-ci est raciste.

Ils ont ressorti des histoires vieilles de plusieurs mois, dans lesquelles des journalistes et collègues du présentateur de 13 heures affirmait que celui-ci refusait de faire venir en plateau une femme voilée. Des paroles dont la force n’a pas été à la hauteur des attentes des détracteurs, puisque Jean Pierre Pernaut s’est immédiatement justifié d’offrir chaque jour un journal télévisé qui fait la part belle à la diversité.

En attendant, le journaliste jouit toujours d’une place très importante au sein de TF1 et, n’en déplaise à ceux qui ne l’affectionnent pas, il a su toucher le coeur de la plupart des français qui regardent son journal télévisé. Après plus de 30 ans de loyaux services, il est toujours apprécié pour ses prises de position, ses petits coups de gueule bien sentis et le choix de ses sujets, qui laisse la place à la France rurale de trouver une tribune.

Il s’était en tout cas retrouvé très ému par la distinction du sondage, lui qui considère que cela récompense un travail d’équipe fait au quotidien depuis des décennies. Et on espère que le journaliste sera encore présent à l’antenne pour un moment tant il fait parti de la vie des français désormais.