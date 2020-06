Jean-Pierre Pernaut dérape à nouveau sur TF1 : l’histoire des Français et des moutons ! Il s’emporte à nouveau !

Et un nouveau coup de tonnerre ! Jean-Pierre Pernaut continue sur sa lancée et n’a rien perdu de sa verve dès qu’il s’agit de tirer à balles réelles.

Le journaliste de TF1 reste au contraire fidèle à sa réputation et s’est emporté à nouveau en ce qui concerne cette fois-ci non pas le Gouvernement Français, mais les citoyens eux-mêmes qui ne respectent pas les mesures de distanciation sociale imposées par l’État.

Les français raffolent de ses prises de paroles

Si nous employons les mots « coup de gueule » pour parler des prises de position bien claires de Jean-Pierre Pernaut, celui-ci préfère parler de « constatation« . C’est selon lui le travail d’un journaliste de constater et dénoncer.

On ne lui donnera pas tort, surtout quand ses prises de position sont aussi suivies et adorées par les téléspectateurs. Il se retrouve en Tendance sur Twitter dès qu’il fait connaître son mécontentement et les internautes félicitent une franchise devenue bien rare de nos jours, surtout à la télévision.

Jean Pierre Pernaut à comparé les scènes de la #FeteDeLaMusique2020 aux transhumances actuelles.

Sauf que les bêtes c'est pour prendre de la hauteur 👏😉.

😹👍🤗 pic.twitter.com/FxjH5E4q9K — ReiNe Margot ✞ (@c_toujours_moi) June 22, 2020

On se rappelle de sa prise de position pendant le confinement, lui qui ne comprenait pas la gestion de celui-ci par l’État alors qu’il était sorti et qu’il avait pu observer de nombreuses personnes dehors qui n’étaient pas inquiétées par le moindre contrôle. Fort d’une audience de plusieurs millions de personnes chaque jour, il avait fait savoir le fond de sa pensée.

Jean-Pierre Pernaut : personnalité préférée des français

Son franc parler plait en tout cas énormément à ceux qui suivent chaque jour ses journaux télévisés puisque d’après le sondage fait par TV Magazine, il est la personnalité préférée des français, devançant Stéphane Bern ou encore Nagui.

Si certains internautes ont crié au scandale, essayant de ternir l’image du présentateur par des anciennes histoires de présumées racisme (histoires qui, pour rappel, n’ont jamais pu être prouvé), la plupart sont contents d’un tel résultat, ce qui prouve toute la popularité d’un journaliste présent à l’antenne depuis plusieurs décennies.

Le nouveau coup de tonnerre de Jean-Pierre Pernaut

Jean-Pierre Pernaut s’en prend cette fois-ci aux citoyens français qui ont décidé de fêter en masse la fête de la musique, se regroupant en nombre dimanche 21 juin. Certaines vidéos sur Twitter avaient déjà choqué les internautes, notamment celles se déroulant à Paris dans lesquelles des centaines de personnes étaient agglutinées, comme si la COVID-19 n’était plus qu’un douloureux souvenir, et non une réalité actuelle.

Alors qu’il concluait son journal télévisé par des vidéos de troupeaux de moutons, Jean-Pierre Pernaut a enchaîné avec la phrase suivante : « Quand on les voit comme ça tous ensemble, ça rappelle un peu les attroupements de la fête de la musique. Mais pour les vrais moutons, il n’y a pas de risque d’épidémie ».

Simple mais efficace, ce tacle n’est pas passé inaperçu et montre une nouvelle fois que le présentateur n’a pas peur de dire ce qu’il pense, et prend même le risque de s’attaquer directement à son audience.

Le petit tacle de Jean Pierre Pernaut vis à vis des regroupements à la fête de la musique.😁🐑 pic.twitter.com/rBH2G0rIWG — ᗰéℓodiє ❀ (@Mlleodie) June 22, 2020

Fête de la musique : une incohérence en pleine période post-COVID

Difficile de ne pas donner raison au présentateur tant certaines vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux sont choquantes. Si la fête de la musique n’a pas été à proprement dit annulée, c’était tout comme puisqu’aucun concert n’était prévu en ville, les groupes de personnes de plus de dix étant interdits.

Pourtant, cela n’a pas empêché certains citoyens de vouloir absolument faire la fête et se retrouver pour écouter de la musique et fêter ce moment si important pour eux. Ils étaient parfois des centaines au même endroit. Ce qui semblait normal auparavant ne l’est cependant plus maintenant puisque le coronavirus circule encore dans le territoire, et ce genre de rassemblement ne fait que rendre sa propagation plus facile.

Si nous sommes certes déconfinés, le gouvernement a bien fait comprendre que notre vie n’était plus la même – et ne sera pas la même tout de suite. Notre responsabilité pour protéger les plus faibles est de respecter les gestes barrières, et non de faire des bains de foule. La colère de Jean-Pierre Pernaut n’est donc aucunement surprenante.

Jean-Pierre Pernaut passionne les Français

Vous êtes désormais habitué aux phrases cultes de Jean-Pierre Pernaut. Ce dernier se démarque notamment grâce à sa franchise qui ne cesse de plaire à certains Français. Il faut noter que les commentaires sur Internet fusent et il faut alors suivre le JT du jour pour savoir si le mari de Nathalie Marquay sera à nouveau en tendance sur Twitter.

Jean-Pierre Pernaut a tendance à partager ses avis sans toutefois dépasser les limites. En effet, le présentateur a toujours eu de petites piques au cours de ses journaux télévisés, c’est également pour cela que les Français ont tendance à l’apprécier. Lorsqu’il a été écarté de la présentation pendant le confinement afin de préserver sa santé, certains Français ont rapidement eu de vives inquiétudes notamment pour savoir s’il avait été touché par le coronavirus. La réalité était totalement différente, car le présentateur a été la cible d’un cancer il y a quelques mois, il était donc une personne à risque.

TF1 avait décidé de le préserver et il proposait tous les jours le JT de 13 heures à la maison en gardant bien sûr sa personnalité. Il est assez familiarisé avec des contenus atypiques que vous ne pourrez pas forcément découvrir dans d’autres journaux. Cela avait notamment fait l’objet d’une imitation de son fils Tom Pernaut lors d’une interview.

Jean-Pierre Pernaut sera donc à l’honneur dans son prochain JT et les internautes sont toujours à l’affût de cette petite pique qui pourrait les enthousiasmer. Il faut savoir que le journal télévisé est le rendez-vous le plus important pour les Français. Ils peuvent ainsi obtenir des informations en France et dans le monde, mais l’époux de Nathalie Marquay et le père de Tom ainsi que de Lou Pernaut a toutefois une petite spécialité. Il a tendance à proposer à maintes reprises des reportages afin de découvrir le terroir, le savoir-faire local et il est toujours plaisant de plonger au coeur des villages.

Jean-Pierre Pernaut a décidé de se lâcher avec son JT de 13 heures sur TF1. Il est revenu à l’antenne il y a quelques semaines et il semble désormais prêt à reprendre du poil de la bête. Le tacle cette fois concerne la fête de la Musique puisqu’il a clairement comparé les Français, ceux qui participaient à ce rendez-vous à des troupeaux de moutons. La séquence a rapidement été relayée sur les réseaux sociaux, si certains adorent, d’autres détestent.

Jean-Pierre Pernaut, la fête de la Musique et les moutons

Vous avez sans doute déjà pu voir les images des attroupements pendant la fête de la Musique puisque certains ont décidé de se masser malgré les gestes barrières et surtout la distanciation sociale. Vous devez laisser un mètre au minimum entre vous et les autres, mais ce week-end, ce n’était pas le cas. Le tacle est alors arrivé en ce début de semaine et nous sommes désormais habitués puisque Jean-Pierre Pernaut a largement partagé ses envies, ses coups de coeur et surtout son mécontentement pendant le confinement.

Le 22 Juin était donc une journée assez spéciale pour Jean-Pierre Pernaut puisqu’il précise que la foule est comme un troupeau de moutons.

Il ferme son JT de 13 heures avec une petite phrase qui a rapidement fait le tour de la toile puisque cette fois il dévoile de vrais moutons.

Il n’en fallait pas plus pour que la séquence se retrouve sur le site de micro-blogging ou encore dans les tendances de Twitter.

On va se quitter, allez, en revoyant quelques images de cette merveilleuse transhumance des moutons au Mont Lozère. Quand on les voit comme ça tous ensemble, ça rappelle un peu les attroupements de la fête de la musique. Mais pour les vrais moutons, il n’y a pas de risque d’épidémie.

C’est dure, mais si vous connaissez le personnage, vous ne serez clairement pas surpris par ses propos.

Jean-Pierre Pernaut n’a-t-il plus de limites ?

Depuis quelques semaines, il fait la Une des médias people que ce soit pour ses participations à des jeux télévisés, ses enfants ou encore ses coups de tonnerre qui sont désormais légendaires. Les internautes en redemandent, car finalement le JT de ce présentateur sur TF1 à 13 heures est totalement différent et c’est peut-être pour cette raison que les audiences sont aussi fortes et il a même été élu la personnalité préférée des Français. De ce fait, cette histoire de moutons et de troupeaux en évoquant la fête de la Musique se retrouve aisément dans toute la presse puisque les commentaires sont également très nombreux.

Pour certains internautes, Jean-Pierre Pernaut a totalement craqué depuis quelques semaines, car selon les adeptes du JT de TF1, il tire désormais sur tout ce qui bouge et il n’hésite pas à partager se qu’il pense. En réalité, si vous êtes un adepte de son journal depuis ses débuts, vous savez que Jean-Pierre Pernaut partage souvent son avis tout en restant à sa place bien sûr, cela met un peu de piquant dans cette présentation qui s’avère être beaucoup moins lisse que d’autres JT. Dans tous les cas, pour Jean-Pierre Pernaut, soit on aime, soit on n’aime pas, mais il ne laisse généralement personne indifférent. Les Français regardent souvent son journal télévisé en espérant qu’une petite pique sera au rendez-vous.

Le petit tacle de Jean Pierre Pernaut vis à vis des regroupements à la fête de la musique.😁🐑 pic.twitter.com/rBH2G0rIWG — ᗰéℓodiє ❀ (@Mlleodie) June 22, 2020

Jean-Pierre Pernaut a donc pu être apprécié par ses fans, car ils suivent désormais avec la plus grande rigueur les différents journaux télévisés au cours de la semaine pour retrouver au plus vite de petites piques qui illuminent forcément les journées. En effet, plusieurs coups de gueule sont désormais connus.

Depuis le début du confinement, il est impossible de manquer le JT de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut. Même lorsqu’il proposait le JT à la maison, il proposait quelques coups de gueule toujours très appréciables.

Son journal télévisé est clairement différent de ce que vous pouvez trouver sur les autres chaînes et c’est sans doute pour cela qu’il connaît un succès aussi conséquent. Aujourd’hui, il revient sur le devant de la scène avec une autre sortie de route, après les moutons, vous avez l’affaire des statues.

Pourquoi Jean-Pierre Pernaut a-t-il parlé des statues ?

Finalement, vous regardez désormais le JT de Jean-Pierre Pernaut pour tenter de trouver la petite pique qu’il sera en mesure d’envoyer pour votre plus grand bonheur. Après les fêtes pour célébrer la musique avec des attroupements, il avait comparé certains Français à des troupeaux de moutons et le succès étaie forcément au rendez-vous. Il revient désormais sur le devant de la scène avec des statues. Le journaliste partage de plus en plus ses coups de coeur, ses passions, ses envies, mais également ses coups de gueule qui sont très appréciés sur les réseaux sociaux. Ils font souvent la Une de la presse people au vu du buzz qu’ils peuvent susciter.

Vous avez sans doute pu constater que certaines statues en France ont été vandalisées notamment après les manifestations .

. Jean-Pierre Pernaut ne semble pas comprendre la situation puisque la statue de Christophe Colomb a également été dégradée au même titre que celle de Colbert.

Il fallait donc regarder le JT de 13 heures de ce mercredi 24 Juin pour découvrir le nouveau petit coup de gueule de Jean-Pierre Pernaut.

Une image choc de la statue de Colbert (…) Figure de notre Histoire, ministre de Louis XIV. Certains lui reprochent, 350 ans après, d’avoir légiféré l’esclavage à cette époque. Un buste de Christophe Colomb a aussi été dégradé… On ne sait pas trop pourquoi non plus… à Rouen.

Dans l’attente d’une nouvelle sortie de route du présentateur

Il y a de grandes chances pour que ses avis puissent booster les audiences. Jean-Pierre Pernaut avait rapidement été relayé sur les réseaux sociaux lorsqu’il avait pu constater que la réalité pendant le confinement n’était pas toujours celle escomptée. Il a comparé certains Français qui se massaient malgré les interdictions à des troupeaux de moutons. Cette sortie de route en début de semaine a fait couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux et la presse a pu s’emparer de cette affaire. Aujourd’hui, il revient avec l’affaire des statues qui sont finalement vandalisées sans que l’on sache trop pourquoi.

Les manifestants ont tendance à s’attaquer à des statues, car elles reflètent selon eux une partie de l’histoire de la France qui peut être pointée du doigt. Emmanuel Macron lors de sa dernière allocution a spécifié que le pays ne tirerait pas un trait sur son passé et que les statues ne seraient absolument pas enlevées. Face au refus du président de la République, les manifestants n’ont pas trouvé une autre solution que les abîmer. Les images ont d’ailleurs fait le tour du Web, si certains cautionnent ces actes, d’autres n’hésitent pas à les pointer massivement du doigt. Vous avez donc rendez-vous ce jeudi 25 Juin sur TF1 à 13 heures pour tenter de découvrir une éventuelle pique de Jean-Pierre Pernaut.