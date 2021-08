Jean-Pierre Pernaut au plus mal, Nathalie Marquay balance tout sur ses craintes personnelles…

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les plus grands fans de Jean-Pierre Pernaut ne s’attendaient clairement pas à lire des nouvelles aussi terrifiantes concernant l’animateur de TF1 que l’on a pu voir pendant plusieurs années au 13 heures de TF1. En effet, à l’heure où de plus en plus de français ne cessent de se plaindre de l’animation de Marie-Sophie Lacarrau, on a pu voir que le présentateur du journal de 13 heures que l’on a pu voir pendant plus de trente ans est encore et toujours dans l’actualité.

D’ailleurs, quand on ne parle pas de Jean-Pierre Pernaut, on parle souvent de sa compagne Nathalie Marquay, ou encore de ses enfants comme Tom Pernaut ou Lou Pernaut qui sont tous les deux très présents sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, certains fans de Jean-Pierre Pernaut se sont montrés très inquiets ces derniers mois concernant la jeune fille de la famille, à savoir Lou Pernaut. On se souvient notamment de certaines déclarations complètement dingues qui avaient pu fuiter dans la presse et qui étaient assez inquiétantes concernant la famille.

On pouvait alors lire ici et là que Lou Pernaut avait été purement et simplement exclue de son foyer familial, alors que dans la réalité il n’en était rien ! Il faut bien avouer que la presse à scandale ne cesse de prendre pour cible Jean-Pierre Pernaut et sa famille, et cela peut parfois virer au drame. Mais heureusement, la compagne du fameux journaliste de TF1 avait pu prendre la parole pour rétablir la vérité à ce sujet et enfin tout balancer…

Jean-Pierre Pernaut : une année 2021 compliquée avec de nouveaux projets

Alors que cela fait encore moins d’une année que l’on a pu voir Marie-Sophie Lacarrau à l’antenne de TF1, certains ont pu montrer qu’ils avaient tout simplement pu décider de frapper très fort en attaquant la journaliste notamment sur sa présentation du journal. On avait pu lire alors dans l’année de nombreuses critiques à son égard, mais également de la part de Nathalie Marquay et de Jean-Pierre Pernaut qui a pu prendre la parole dans les médias. Ce dernier a raconté dans une récente interview qu’il avait più plusieurs fois regarder le journal de sa nouvelle remplaçante Marie-Sophie Lacarrau et que la présentation lui convenait parfaitement.

Toutefois, l’année aura été assez compliquée pour Jean-Pierre Pernaut qui a pu avoir un projet sur LCI qui ne s’est pas du tout passé comme prévu ! Et si on parle encore de Jean-Pierre Pernaut récemment, c’est avant tout à cause de certains soucis de santé que ce dernier pourrait avoir selon les dernières déclarations que l’on a pu lire, même si rien de tout cela n’a pu être confirmé.

Nathalie Marquay balance tout et fait des révélations fracassantes

Alors que la crise sanitaire liée au coronavirus reprend de plus belle en France, c’est la compagne de Jean-Pierre Pernaut qui a pu prendre la parole encore récemment et dire qu’elle avait tout simplement une étrange impression selon ses termes.

Elle a pu dire qu’elle avait au fond d’elle un pressentiment, mais espérons que celui-ci ne sera pas prémonitoire, car Jean-Pierre Pernaut a encore beaucoup d’expériences à vivre à la télévision notamment, et on peut voir que ses scores d’audience restent encore très bons sur ses projets en cours, c’est le moins que l’on puisse dire !